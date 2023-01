Panadić: Rade se pripreme za odlazak Modrića, imamo Ivanušeca i Majera. Dinamo pomaže svima

Andrej Panadić javio nam se s Kosova, krajem prošle sezone preuzeo je tamošnji klub Ferizaj iz Uroševca, u kojem je igrao i njegov sin Mateo, dogovorio se za samo osam utakmica do kraja polusezone, no sad se vratio i nastavio s radom u klubu koji je trenutačno na posljednjem mjestu i želi se izboriti za ostanak u prvoligaškom društvu.

– Nastavljam ovdje s radom, sav sam u poslu jer želim nešto napraviti. Ljudi su puno uložili u klub, doista se svi trude i vjerujem da ćemo uspjeti ostvariti svoje ciljeve – kaže nam Andrej Panadić, koji nije dvojio oko toga kome će dati najveći broj glasova u izboru Večernjeg lista za nogometaša godine.

– Nema tu dvojbi, svi znamo što Luka Modrić donosi igrom, ali i svojim ponašanjem kako u Real Madridu tako i u našoj reprezentaciji. On je fenomenalno spreman na svim razinama i zato je tako važan igrač reprezentacije i Reala, zapravo nema on važnu ulogu, nego najvažniju, ulogu vođe – kaže Panadić.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Croatia's Luka Modric celebrates as they finish in third place REUTERS/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Imamo strašan talent

No što ćemo kad nam jednog dana Luka ode?

– Znam da se sigurno rade pripreme i za taj dan, ali nemojmo odmah raditi problem oko toga što ćemo. Vjerojatno, ili sigurno, nećemo dobiti isto takvog igrača, koji je među najjačima na svijetu i koji je bio proglašen najboljim na svijetu, ali sigurno možemo dobiti igrače približne kvalitete. Oni su već tu, primjerice Majer ili Ivanušec i treba im polako davati šanse. No da sam ja Luka Modrić, ne bih još skoro odustajao jer on nam svojom prisutnošću može jako puno pomoći, više nego bilo tko drugi.

Iza Modrića i naše reprezentacije još je jedna sjajna godina, možda i najbolja u povijesti.

– Reprezentacija je sjajno odradila prvenstvo, kao grupa, kao momčad pokazali smo jedinstvo i zajedništvo, patriotizam koji nas veže, a to je važno. Jedino što u tom patriotizmu ne treba pretjerivati, prelaziti granicu. No mi smo izuzetno talentirana nacija koja to pokazuje i u drugim sportovima. Gledam skijanje, pa ta djeca s 18 godina rade takve rezultate, a ima tu i drugih sportaša, trebaš ti biti među 20 u svijetu pored svjetskih velesila. Treba to znati cijeniti, to individualno ulaganje, tako igrači moraju u sebe sami ulagati i to im se vraća. A sama reprezentacija kroz godinu i cijeli ciklus pokazala je da je najbolja kad je to najpotrebnije. To je pobjednički mentalitet, koji nas je s ovom generacijom proslavio. Moramo im svi skupa zahvaliti jer su za sve nas napravili velike stvari i sad se mi trebamo probijati još više.

Nekako se najviše uoči SP-a sumnjalo u Livakovića, a on je postao ključna karika na putu do svjetske bronce.

– On je, ljudi moji, fantastičan golman, ima sitnica koje treba otkloniti za još više razine, no naravno da me nije iznenadio, a ono što mu još treba sve još može naučiti, kao izlaske na centaršut, pri čemu još ima kočnicu. Bolje je i da pogriješi, ali neka ide, on smije pogriješiti, kao i vi i ja. Samo neka bude hrabar i ide van, a što se tiče svega ostalog, on je munja. Nije on slučajno obranio penale, to je kvaliteta. A čujem da je vrhunski profesionalac, on je golman za veliki klub.

Foto: ANNEGRET HILSE Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Croatia v Brazil - Education City Stadium, Doha, Qatar - December 9, 2022 Croatia's Marcelo Brozovic celebrates with Dominik Livakovic after the penalty shootout as Croatia progress to the semi finals REUTERS/Annegret Hilse

Uskoro će nastavak HNL-a, kakvi su vam dojmovi o našoj ligi?

– Volim je pogledati, iako ne mogu sve. Imamo tri, četiri sjajne momčadi koje se nadmeću, izjednačenost je sve veća, svi se pokušavaju približiti vrhu, stvoriti momčad da se bori za vrh. Postoji financijska razlika, neki su sada moćniji i tako će biti dok se i drugi financijski ne podignu, ali kvalitete ima, pojedinaca i mladih igrača koliko hoćeš. Pa četiri-pet igrača iz HNL-a igralo je na SP-u, a dolaze i novi igrači, klubovi se razvijaju. Rijeka je malo posustala, ali dići će se i ona, tu su Slaven Belupo, Varaždin, Istra. Gorica sada malo šepa, iako ne znam ni što se događa, ali optimist sam, volim svoj grad i vjerujem da će se dignuti. Moraju to učiniti odmah na početku s Varaždinom jer ta im utakmica može biti ključna da bi se posložili, zbog pozitive, a poraz bi im donio problem, mislim da nakon toga imaju težak raspored.

Dinamo pomaže cijeloj ligi

Vaš bivši klub Dinamo sportski gura odlično, financijski stoji sjajno, ali sad se pojavila borba dviju struja oko vođenja kuba, kako gledate na to?

– Nisam puno pratio, otišao sam iz Hrvatske kad je to eskaliralo. Bojim se samo da to ne upropasti sve ono što se gradilo cijelo vrijeme, što nas je guralo. Dinamo je svojim rezultatima i rejtingom pomagao cijeloj ligi, pa i financijski im je pomagao. Ne bih želio da se pokvari ta kvaliteta i organizacija na visokoj razini. Dinamo razvija igrače i po tome je u svjetskom vrhu. Uz omladinsku školu i skauting, ima i rezultate, samo ne bih da zbog tih drugih igara dođe do pada.

Dinamov konkurent Hajduk trenerski se pojačao, stigao je Ivan Leko?

– Znam da je vrhunski trener, pogledajmo samo što je sve radio, no nikad ne znaš je li to dovoljno da bude uz bok Dinamu, ne može ni on zamahnuti čarobnim štapićem pa biti prvi. Treba mu i malo vremena da se prilagodi, iako je iz Splita, ali to ne znači da će odmah napraviti rezultat. Treba ga pustiti da radi, a ne nakon jednog lošijeg rezultata reći da ne valja. Dolazi mladi čovjek s vrhunskim iskustvom koji ima kvalitetu, sad je samo pitanje koliko mu vremena treba da dosegne rezultate koji se očekuju – zaključio je Panadić.

200 utakmica u Dinamu, bio na SP-u 1990.

Andrej Panadić rođen je 9. ožujka 1969. u Zagrebu. U svojoj igračkoj karijeri igrao je za Dinamo (debitirao 1988. godine), i to šest sezona s gotovo 200 odigranih utakmica. Nakon toga igrao je u Chemnitzeru, Uerdingenu, HSV-u, Sturmu i Nagoyi, gdje je 2004. okončao igračku karijeru, u kojoj je imao tri nastupa za reprezentaciju bivše države s kojom je bio i 1990. na SP-u u Italiji. Nakon toga posvetio se trenerskom poslu. Počeo je u Radniku iz Velike Gorice, nastavio u LASK-u i Istri, bio je trener u Iranu, Krškom i Rudaru iz Velenja, bio je na više adresa i pomoćni trener, skaut naše reprezentacije, a sada je trener u kosovskom klubu Ferizaju.