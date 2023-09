Nadal rekao da nije opsjednut Grand Slamovima poput Đokovića: 'On to vrlo intenzivno doživljava'

Španjolski tenisač Rafael Nadal (37) potvrdio je u ponedjeljak da će 2024. "možda" biti godina u kojoj će otići u mirovinu, nakon što je ove godine izbivao s teniskih terena osam mjeseci zbog dvije operacije kuka.

"Rekao sam da je moguće da će 2024. biti moja posljednja godina, tvrdim, ali ne mogu to potvrditi 100 posto jer ne znam", rekao je Rafael Nadal u intervjuu za kanal Movistar+, dodavši da se "veseli ponovnom igranju i natjecanju."

"Ali ideja nije vratiti se i osvojiti Roland Garros ili Australian Open. Ljudi ne bi trebali biti iznenađeni, sve je to jako daleko, svjestan sam poteškoća s kojima se susrećem", nastavio je osvajač 22 Grand Slam naslova, spominjući kako treba uzeti u obzir i njegovu "dob" i njegove "fizičke probleme".

U svibnju se Nadal povukao s Roland Garrosa, turnira koji je osvojio četrnaest puta, zbog ozljede lijevog kuka zadobivene na Australian Openu u siječnju. Tada je već najavio da će mu "sljedeća godina" biti "vjerojatno posljednja" u karijeri. U ponedjeljak je također otkrio da je prije nekoliko mjeseci bio podvrgnut operaciji psoasa i kuka.

"Bih li volio biti tenisač s najvećim brojem Grand Slamova? Bez sumnje. Ali to me ne frustrira", rekao je osvrćući se nadmetanje s Novakom Đokovićem koji je do sada osvojio 24 grand slama. Nadal je istaknuo da mu to nije "opsesija".

"Mislim da Đoković na malo intenziviji način živi tu Grand Slam priču. Za njega bi bila velika frustracija da nije ostvario taj rekord", rekao je o srpskom tenisaču Novaku Đokoviću koji je osvajanjem US Opena postavio rekord po broju osvojenih naslova na 24 i tako se za dva trofeja odvojio od Španjolca. Nadal je objasnio zašto mu nije čestitao:

"Istina je da još nisam poslao nikakvu poruku Đokoviću iz čistog neznanja. Kada osvojiš nešto tako važno, iz iskustva znam da je bolje odvojiti vrijeme da cijeniš tu poruku. Poslat ću je, ali nisam to još učinio."

Na kraju se osvrnuo i na mladog španjolskog tenisača Carlosa Alcaraza, kojeg mnogi predstavljaju kao njegovog nasljednika. Nadal je ocijenio da on ima "potencijala za sve". Ali "ako bih mu morao nešto reći, bilo bi to da se nastavi poboljšavati", zaključio je.

