Mogao je imati Ronalda i Messija, ostao je bez obojice! Pep je najveći gubitnik prijelaznog roka

Pep Guardiola 5. kolovoza slavodobitno je predstavio Jacka Grealisha, najskuplje pojačanje u povijesti Manchester Cityja - vrijedno 117 milijuna eura. Osmijeh na licu bio je tu, bilo je i tapšanja po leđima, a onda se "spustila roleta"...

Samo nekoliko sati nakon svečanosti i javnog pokazivanja "nove igračke", do Manchestera je doprla vijest da Lionel Messi napušta Barcelonu. Guardioli je neskrivena želja bila raditi još jednom s velikim Argentincem, najboljim igračem kojeg je ikad trenirao.

I nije znao da ima priliku za tako nešto. Svaka čast Grealishu, njegovu potencijalu i godinama koje ima pred sobom, ali Pep ne bi ni sekunde razmišljao kad bi morao birati imati Engleza do kraja epizode u Cityju, a to je otprilike 2030., ili dvije do tri sezone raditi s Messijem.

Premier League - Manchester City v Norwich City Soccer Football - Premier League - Manchester City v Norwich City - Etihad Stadium, Manchester, Britain - August 21, 2021 Manchester City's Jack Grealish with manager Pep Guardiola after being substituted

Nažalost po ponosnog Katalonca genijalnih trenerskih sposobnosti, karte su se tako posložile da nije imao izbora. U tome i jest problem, nitko ga nije ni pitao išta, ništa nije mogao reći, ništa učiniti. U samom startu, prije no što je PSG ušao u priču, Pep je izgubio Messija. I sad je jasno, nikad više neće raditi skupa, bar ne kao trener i igrač.

Tek su se slegli ti događaji otprije tri tjedna, kad se dogodio novi šok. Pep je ovaj put sve odradio kako treba, izrazio je želju za Cristianom Ronaldom, ljudi u klubu pristupili su mu i Portugalac je samo trebao potpisati. Samo...

U posljednji trenutak predomislio se i otišao za srcem u redove gradskog rivala, kojeg je napustio prije 12 godina. Novi poraz za Pepa, a ponovno je bio bespomoćan. Ovaj put predriblao je cijelu obranu, potom i golmana, dodao prvom igraču do sebe, ali on je promašio prazan gol. Predugo je trajalo cjenkanje, City si to nije smio dopustiti.

Francuska legenda Arsene Wenger vjerojatno jedini zna kako je propustiti Messija i Ronalda. Kao trener Arsenala imao ih je priliku dovesti u klub no uprava kluba nije bila dovoljno uporna.

- Mislim da svaki klub ima takvu priču - izjavio je svojedobno Wenger, ali jasno je da takvu priču imaju samo Arsenal i Manchester City.

Bar kad se radi o Messiju i Ronaldu, dvojcu vjerojatno najboljih koji su ikad zaigrali nogomet...

Utjeha za Guardiolu je u tome što može pobijediti više puta United u engleskom prvenstvu i kupovima, a s Parižanima je njegov City u skupini Lige prvaka.