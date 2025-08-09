Čestitali Modriću 40 rođendan, ali to nije ispalo najbolje. Sada im se svi smiju

Luka Modrić, osvajač Zlatne lopte 2018. godine nakon sjajne sezone s Real Madridom i hrvatskom reprezentacijom, našao se u centru simpatične situacije. Ugledni magazin France Football objavio je službeni popis 30 kandidata za ovogodišnju Zlatnu loptu. Na popisu nema Hrvata, pa ni Joška Gvardiola, najboljeg igrača Manchester Cityja prošle sezone. Ipak, nisu zaboravili na Modrića.

Na svom službenom Instagram profilu, koji prati više od osam milijuna ljudi, čestitali su mu 40. rođendan. No, pogriješili su za mjesec dana, Modrić rođendan slavi tek 9. rujna. Očito je netko pomiješao kolovoz i rujan,

"Tek je idući mjesec, ali hvala svejedno", napisao je hrvatski kapetan u komentaru, što je izazvalo salvu smijeha među pratiteljima.

Podsjetimo, 2018. godine Modrić je s Hrvatskom osvojio svjetsko srebro u Rusiji, a s Realom Ligu prvaka, španjolski Superkup, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA Superkup, uz brojne individualne nagrade.