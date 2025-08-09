Naši Portali
POBRKALI LONČIĆE

Čestitali Modriću 40 rođendan, ali to nije ispalo najbolje. Sada im se svi smiju

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 19:41

"Tek je idući mjesec, ali hvala svejedno", napisao je hrvatski kapetan u komentaru, što je izazvalo salvu smijeha među pratiteljima.

Luka Modrić, osvajač Zlatne lopte 2018. godine nakon sjajne sezone s Real Madridom i hrvatskom reprezentacijom, našao se u centru simpatične situacije. Ugledni magazin France Football objavio je službeni popis 30 kandidata za ovogodišnju Zlatnu loptu. Na popisu nema Hrvata, pa ni Joška Gvardiola, najboljeg igrača Manchester Cityja prošle sezone. Ipak, nisu zaboravili na Modrića.

Na svom službenom Instagram profilu, koji prati više od osam milijuna ljudi, čestitali su mu 40. rođendan. No, pogriješili su za mjesec dana, Modrić rođendan slavi tek 9. rujna. Očito je netko pomiješao kolovoz i rujan,

"Tek je idući mjesec, ali hvala svejedno", napisao je hrvatski kapetan u komentaru, što je izazvalo salvu smijeha među pratiteljima. 

Podsjetimo, 2018. godine Modrić je s Hrvatskom osvojio svjetsko srebro u Rusiji, a s Realom Ligu prvaka, španjolski Superkup, FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA Superkup, uz brojne individualne nagrade.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
SR
SretnaObitelj
19:59 09.08.2025.

9.8. Ili 8.9. je zbunjujice pitanje kad u nekim dijelovima svijeta stavljaju mjesec prije dana u datumu. Zato je bolje pisati 8. Srpnja I onda nema zabune.

