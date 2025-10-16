Mladi vatreni idu na SP i želite ih gledati? Onda imamo lošu vijest za vas

U Kataru 3. studenog počinje Svjetsko prvenstvo selekcija do 17 godina, na kojemu će – četvrti put – nastupiti i hrvatska nogometna reprezentacija. U sklopu priprema za to natjecanje naša je selekcija pod vodstvom izbornika Marijana Budimira u listopadu odigrala tri prijateljske utakmice u Poreču i u njima ostvarila tri pobjede: nad Ukrajinom 2:0 (strijelci: Benkotić i Kusanović), nad Švedskom 3:0 (strijelci: Horvat 2, Šivalec) i nad Walesom 1:0 (strijelac: Mišura). Još u rujnu Hrvatska je svladala Belgiju sa 7:0 i remizirala s Italijom 0:0.

Izbornik Marijan Budimir – trener koji je Hajdukove juniore doveo do finala Lige prvaka – na ovom je okupljanju imao ove igrače: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka), Karlo Pajsar (Parma), Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Raul Kumar (Istra 1961), Nikola Radnić (Dinamo), Leon Jakirović (Dinamo), Mateo Čupić (Hajduk), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Bošković (Fiorentina), David Kalem (Osijek), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Krešimir Radoš (Dinamo), Roko Vojvodić (Hajduk), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Davor Bistre (Hajduk), Borna Ivanda (Tenerife), Patrik Horvat (Dinamo), Ivan Križić (Hertha), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo), Tino Kusanović (Nürnberg), Bruno Mišura (Hajduk), Jona Ježić (Osijek).

Na tom popisu su 26-orica nogometaša, a izbornik Budimir do 20. listopada ima nezahvalnu zadaću „izbrisati” petoricu, odnosno poslati Fifi popis od 21 igrača (18 + 3 vratara). Tih odabranih 21 okupit će se već 25. lipnja u Osijeku na mini-pripremama, a 29. listopada lete u Dohu, dakle četiri dana prije prve utakmice protiv Senegala (3. studenog).

U stručnom stožeru uz Budimira su asistenti Zvonimir Milić, Tomislav Lopac i Nenad Pralija, trener vratara Hrvoje Sunara, kondicijski trener Domagoj Šimić i analitičar Filip Lekić.

Hrvatska selekcija do 17 godina posljednji je put na SP-u nastupila 2015. godine u Čileu, kada je ispala u četvrtfinalu od Malija 0:1. Bila je to generacija igrača rođenih 1998. godine; Šemper, Kalaica, Sosa, Brekalo, Moro, Ivanušec, Lovren...

Hrvatska će na SP-u u Kataru biti jedna od 11 europskih selekcija, od ukupno 48 sudionica. Nakon utakmice sa Senegalom (3. studenog), igrat će u skupini još protiv UA Emirata (6. studenog) i Kostarike (9. studenog). U eliminacijsku fazu plasirat će se po dvije prvoplasirane selekcije iz skupine, te još osam najboljih trećeplasiranih.

Na SP u Katar pozvane su sudačke trojke iz sedam europskih zemalja, među kojima nije Hrvatska. Nevjerojatno zvuči podatak kako je Katar dobio organizaciju ovog te još četiri sljedeća Svjetska prvenstva do 17 godina: 2026., 2027., 2028. i 2029. godine.

Inače, Svjetsko prvenstvo neće prenositi niti jedna domaća televizija, HRT, ArenaSport, MAXSport, Sportklub...