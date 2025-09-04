Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U SLJEDEĆOJ GODINI

Ministar Glavina otkrio koliko će država platiti velike sportske događaje u Hrvatskoj

Drniš: Otvoren 8. međunarodni festival pršuta
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
04.09.2025.
u 15:30

"U sljedeća dva mjeseca čekaju nas svjetska prvenstva u hrvanju i utrci s preprekama, europska prvenstva u reliju i stolnom tenisu te Cro Race, i to su događaji koji nemaju samo svoju sportsku, već i iznimnu turističku vrijednost", rekao je ministar

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2026. godini, a ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 4.579.513,00 eura, sukladno planiranom u Državnom proračunu, priopćeno je u četvrtak iz MINTS-a.

”U mandatu ove Vlade dosad smo podržali oko 200 međunarodnih sportskih natjecanja u vrijednosti od gotovo 62 milijuna eura, što dovoljno govori o tome koliko nam je važan ovaj segment, kako za razvoj sporta, tako i za promociju naše zemlje. U sljedećoj godini, osim planiranih sredstava za ovaj javni poziv, već su u državnom proračunu planirana sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2026. godini, od Svjetskog prvenstva u reliju preko Cro Racea i Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama, do Sportskih igara mladih i Europskog prvenstva u gimnastici, a ukupno osigurani iznos za sve je 12 milijuna eura. Ovime nastavljamo pozicionirati Hrvatsku kao destinaciju najvećih svjetskih sportskih natjecanja te je razvijati kao zemlju sporta i sportskog turizma“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuvši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada.

"U sljedeća dva mjeseca čekaju nas svjetska prvenstva u hrvanju i utrci s preprekama, europska prvenstva u reliju i stolnom tenisu te Cro Race, i to su događaji koji nemaju samo svoju sportsku, već i iznimnu turističku vrijednost, posebno zato što se odvijaju u posezoni čime jako doprinose našem važnom strateškom cilju, razvoju cijelogodišnjeg turizma“, zaključio je Glavina.

Javni poziv za iskaz interesa za organizaciju velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2026. godini otvoren je do 6. listopada 2025. godine, dodaje se u priopćenju MINTS-a.
Ključne riječi
Hrvatska Ministarstvo turizma i sporta Tonči Glavina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još