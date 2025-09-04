Ministar Glavina otkrio koliko će država platiti velike sportske događaje u Hrvatskoj

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u 2026. godini, a ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 4.579.513,00 eura, sukladno planiranom u Državnom proračunu, priopćeno je u četvrtak iz MINTS-a.

”U mandatu ove Vlade dosad smo podržali oko 200 međunarodnih sportskih natjecanja u vrijednosti od gotovo 62 milijuna eura, što dovoljno govori o tome koliko nam je važan ovaj segment, kako za razvoj sporta, tako i za promociju naše zemlje. U sljedećoj godini, osim planiranih sredstava za ovaj javni poziv, već su u državnom proračunu planirana sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2026. godini, od Svjetskog prvenstva u reliju preko Cro Racea i Svjetskog prvenstva u utrci s preprekama, do Sportskih igara mladih i Europskog prvenstva u gimnastici, a ukupno osigurani iznos za sve je 12 milijuna eura. Ovime nastavljamo pozicionirati Hrvatsku kao destinaciju najvećih svjetskih sportskih natjecanja te je razvijati kao zemlju sporta i sportskog turizma“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuvši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada.

"U sljedeća dva mjeseca čekaju nas svjetska prvenstva u hrvanju i utrci s preprekama, europska prvenstva u reliju i stolnom tenisu te Cro Race, i to su događaji koji nemaju samo svoju sportsku, već i iznimnu turističku vrijednost, posebno zato što se odvijaju u posezoni čime jako doprinose našem važnom strateškom cilju, razvoju cijelogodišnjeg turizma“, zaključio je Glavina.

Javni poziv za iskaz interesa za organizaciju velikih međunarodnih sportskih natjecanja u 2026. godini otvoren je do 6. listopada 2025. godine, dodaje se u priopćenju MINTS-a.