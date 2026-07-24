Nakon brojnih neuspjelih kupovina, Newcastle napokon doveo talentiranog igrača iz Monaca

Mladi franciski veznjak Aladji Bamba (20) preselio je iz Monaca u Newcastle United, objavio je klub iz Kneževine.
Bamba je za "Svrake" potpisao ugovor na pet godina, a prema pisanju francuskih medija njegov transfer u Englesku donijet će Monacu 35 milijuna eura, plus dodatnih 6 milijuna eura bonusa. Klub iz Kneževine također, će zadržati postotak od buduće prodaje.Argentinci traže ponavljanje finala SP-a i tvrde da ih je sudac Vinčić teško oštetio!
Mladi defanzivni veznjak je u Monaco stigao 2021. iz Bloisa, a za prvu momčad je debitirao u kolovozu prošle godine.
Prošle sezone je upisao 25 nastupa u svim natjecanjima.
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