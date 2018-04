Matić ostala nadomak medalje, Družetu zaustavilo koljeno

Ni Barbara Matić niti Dominik Družeta nisu uspjeli obraniti brončane medalje osvojene prošle godine na Europskom prvenstvu u judu koje se održava u Izraelu.

Barbara Matić (do 70 kg) i Dominik Družeta (do 81 kg) željeli su u Tel Avivu barem obraniti europsku broncu sa željom i dodatnog iskoraka. Matić je bila blizu, dobro odradila put do polufinala, ali u finalnom bloku upisala dva poraza te je ostala na dvije europske bronce.

U polufinalu je Britanka Conway iskoristila svoju prednost u parteru te prošla u finale. U borbi za broncu Austrijanka Polleres je pokazala snagu snažnim wazarijem u trećoj minuti borbe, Matić do isteka vremena nije uspjela nadoknaditi taj zaostatak.

- Malo sam razočarana jer nisam došla ovdje po peto mjesto. U polufinalu je Conway bila jača u parteru, iako sam dosta dobro odradila borbu, ali nije išlo. U borbi za broncu Polleres je čekala moju grešku, da se okrenem, nažalost, to se i dogodilo i nisam uspjela doći do treće bronce. Motiv za broncu nije bio manji, iako sam jako željela finale, ali jednostavno danas nije išlo - zaključila je Matić.

Dominik Družeta je dobro počeo, pobijedio Čeha Musila, a zatim u vrlo napetom dvoboju s Francuzom Djalom u produžetku, tj. "golden scoreu", nije izdržalo koljeno te je Francuz iskoristio svoju priliku te ipponom otišao dalje.

- U prvu borbu, protiv Čeha, sam ušao malo ukočeno, ali sam iskontrolirao situaciju i slavio. Francuz je bolje ušao u borbu u mom drugom nastupu, ali sam onda počeo hvatati tempo i preuzeo inicijativu. Natjerao sam ga na dvije kazne, ali mi je onda 'pobjeglo' koljeno. Boljelo me, ali sam htio nastaviti i dalje jako. Međutim, nije baš išlo i on me bacio - rezimirao je Družeta te dodao:

- Sada trebamo vidjeti što je s koljenom, to sanirati i nastaviti raditi.

Trećeg dana Europskog prvenstva, u subotu, nastupaju dvije hrvatske judašice, obje u kategoriji preko 78 kg, Ivana Maranić i Ivana Šutalo. Maranić će se boriti protiv osvajačice olimpijske bronce Slovenke Velenšek, a Šutalo protiv Nizozemke Savelkouls Hrvatske boje u muškoj konkurenciji branit će Zlatko Kumrić (do 100 kg), koji čeka drugog nositelja u svojoj kategoriji, Rusa Denisova.