Kako motivirajuće: Slijepi kick boksač koji trenira u Zagrebu ostavlja bez riječi

Ako niste zadovoljni sami sobom, ako ste bezvoljni, ako vam nedostaje motivacije i konstantno žalite sami sebe, onda zastanite na trenutak i pročitajte ovu vijest, piše Fightsite.

No, prije toga i prije nego što nastavite čitati ovaj članak, pogledajte video.

Sada kada ste pogledali video, nastaviti čitati ovaj tekst. Jer upravo će vam on otkriti kako se neki drugi pojedinci nose s puno većim problemima i uspješno ih rješavaju. Možda je baš ovo motivacija koju ste trebali da bi se trgnuli i napravili nešto od svog života. Potrudili se malo više na poslu, aktivirali se u sportu ili se odlučili na nešto novo. Možda na nešto za što do sada niste imali hrabrosti...

Na prvi pogled ovaj video prikazuje dva vrlo dobra kick boksača u jednom standardnom sparingu. S jedne strane je trener u 4AllGymu u Zagrebu i bivši borac Marko Deša. S druge strane je Marko Predrag Stojanović.

Pripremite se za šok i nevjericu jer je Stojanović potpuno slijep. Da, dobro ste pročitali. Čovjek s ovakvim fizičkim hendikepom je uspješno savladao ovaj izuzetno zahtjevan kontaktni sport, ne samo do razine da može udarati u vreću i koristiti ga za ostanak u fizičkoj formi. On je stigao do razine u kojoj može ozbiljno sparirati. I pri tome biti vrlo uspješan.

Ne trebamo posebno naglašavati da nas je ovaj video, ali i sama priča sjajnog Marka Predraga Stojanovića ostavila bez riječi. Ako Vam ovo nije motivacija da se trgnete u životu, onda bi se trebali zamisliti. Marko Predrag Stojanović je dokaz da čovjek može bilo što postići, samo ako je ustrajan i fokusiran na ono što radi.