Lyles i McLaughlin među nominiranima za najbolje atletičare godine

Amerikanac Noah Lyles, koji je krajem rujna u Tokiju osvojio dva naslova svjetskog prvaka na 200 m i 4x100 m, i njegova sunarodnjakinja Sydney McLaughlin-Levrone, svjetska prvakinja na 400 m, među nominiranima su za najbolje atletičare godine u izboru World Athleticsa.

Lyles, koji je osvojio zlatnu medalju na 100 m na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., prošle godine nije izabran među dva posljednja finalista za ovu nagradu, sada predvodi popis od pet kandidata.

Francuz Jimmy Gressier, koji je osvojio naslov svjetskog prvaka na 10.000 m u Tokiju, i Amerikanac Rai Benjamin, koji je osvojio zlato na 400 m s preponama u Japanu, također su među nominiranima.

U ženskoj konkurenciji favoritkinje su američke atletičarke Melissa Jefferson-Wooden, koja je u Tokiju osvojila tri naslova- 100 m, 200 m i 4x100 m - te Sydney McLaughlin-Levrone s dva zlata u pojedinačnoj utrci na 400 m i i štafeti na 4x400 m.

Sydney McLaughlin-Levrone, dvostruka olimpijska prvakinja (2021.-2024.), postala je prva žena koja je u Tokiju istrčala 400 m za manje od 48 sekundi u zadnjih 40 godina.

Glasanje je otvoreno na društvenim mrežama World Athleticsa (X, Facebook i Instagram) do 19. listopada. Imena dvojice finalista i dviju finalistica bit će objavljena 2. studenog.