Luka Cindrić: Kladio sam se s Brazilcima da ćemo ih dobiti u nogometu. Ne možete zamisliti što je bilo drugi dan

Luka Cindrić, jedan od naših najboljih rukometaša u posljednjih nekoliko godina, spremno čeka početak priprema za novo veliko natjecanje – Svjetsko prvenstvo koje 11. siječnja počinje u Poljskoj i Švedskoj. Hrvatska će utakmice prvog kruga igrati u Jönköpingu, a u skupini smo s Egiptom, Marokom i SAD-om. Drugi krug igrat ćemo u Malmöu, a križamo se sa skupinom u kojoj igraju Danska, Tunis i Bahrein.

Za nas je Egipat finale SP-a

– Svima nam je jasno da će prva utakmica protiv Egipta za nas biti prvo malo finale Svjetskog prvenstva. Pobjedom protiv Egipta širom otvaramo vrata četvrtfinala, što nam je prvi cilj. Jer, biti među osam znači da smo izborili sudjelovanje u kvalifikacijama za odlazak na Olimpijske igre u Parizu. Egipat je na papiru možda čak i jača reprezentacija od naše. Ima sjajne pojedince, ima Španjolca Paronda za izbornika. To što će igrati bez Fathyja Omara, igrača Veszprema, možda će biti mala olakšavajuća okolnost, ali daleko od toga da će to biti lagana utakmica. Zapravo, nijedna neće biti lagana. Primjerice, susret s Marokom bit će isto tako zahtjevan jer je to reprezentacija koja je odlično odigrala zadnje prvenstvo Afrike – kaže Luka.

Hrvatska na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Egiptu 2021. nije briljirala, kao ni na zadnjem Europskom prvenstvu u Mađarskoj 2022. godine. Što možemo očekivati od SP-a 2023. godine?

– Teško je to reći. Imamo dosta ozlijeđenih igrača. Možda će nam najviše nedostajati David Mandić, koji sjajno igra obranu. Opet, treba vidjeti što će izbornik Horvat "iskemijati". Pripreme počinju 27. prosinca i, iskreno, baš se radujem. Što se tiče mog zdravstvenog kartona – u redu sam. Znam, imao sam dosta problema na nekoliko posljednjih velikih natjecanja, no valjda će sada proći sve u najboljem redu – dodao je Luka.

Koliko ste zadovoljni prvim dijelom sezone u Barceloni?

– Mislim da mogu biti prezadovoljan, jedini kiks imali smo na Super Globeu, gdje smo izgubili u finalu. U domaćem prvenstvu imamo svih 15 bodova, 30 bodova, uz omjer primljenih i postignutih pogodaka +176. Prvi pratitelji na tablici su nam susjedi iz Granollersa, koji imaju četiri boda manje, dok trećeplasirana Cuenca zaostaje devet bodova. Što se tiče Lige prvaka, u skupini smo nakon deset odigranih utakmica prvi. Imamo devet pobjeda i jedan neodlučeni rezultat. Taj bod izgubili smo u gostima kod Kiela. Cilj nam je osvojiti prvo mjesto u skupini i tako izboriti izravno sudjelovanje u četvrtfinalu. Imamo za sada bod više od Kielcea, a u drugom dijelu sezone igramo u gostima kod Elveruma, Celja i Kielcea, a kod kuće igramo sa Szegedom. Vjerojatno će o prvaku skupine odlučivati susret posljednjeg kola kada gostujemo u Poljskoj.

Kad samo već kod Lige prvaka, sigurno ste pratili igre PPD Zagreba?

– Da, otkako je na klupu došao Slavko Goluža, "plinari" ne znaju za poraz. Baš mi je drago da hrvatski klupski rukomet ide naprijed. Tko zna, možda se sretnemo s njima u četvrtfinalu ili još bolje na završnom turniru u Köln areni – dodaje Luka.

Kako su braća Cikuša, Petar i Đorđe?

– Dečki su vrh. Upoznao sam ih na treningu prve momčadi. Ne treniraju često s nama, ali koliko sam mogao primijetiti, riječ o budućim zvijezdama europskog i svjetskog rukometa. Đorđe je već debitirao za prvu momčad Barcelone, na dvije ligaške utakmice. Dečko igra podjednako dobro lijevom i desnom rukom. Može igrati na sva tri mjesta u vanjskoj liniji. Šteta što braća igraju za Španjolsku, a ne za hrvatsku s obzirom na to da im je otac iz Bjelovara.

Luku ćemo još dugo gledati u Barceloni?

– Da, imam ugovor do 2025. godine. Ma, ja sam zadovoljan minutažom u klubu, ima puno dobrih igrača i trener to zna dobro rasporediti.

Mogao sam igrati u Kataru

Sigurno ste pratili Svjetsko nogometno prvenstvo?

– Kako da ne. Ja sam u duši nogometaš, igrao sam za Ogulin, tražio me Dinamo. Tko zna, da sam se odlučio za nogomet, možda bih igrao u Dohi. Šalu na stranu, dečkima kapa dolje. Preponosan sam na njihove rezultate. Bilo je lijepo biti Hrvat u Barceloni dok su naši postizali sjajne rezultate na Svjetskom prvenstvu. Poznato je da su Španjolci veliki ljubitelji nogometa i bez obzira na to što je njihova reprezentacija nešto ranije ispala, završnica SP-a pomno se pratila.

Posebno je bilo napeto protiv Brazila?

– Prije utakmice prišli su mi Petrus i Vincius, Brazilci s kojima dijelim svlačionicu, i ponudili mi okladu. Rekli su da Brazil sto posto pobjeđuje, a da me puno ne odštete, kladili smo se da, tko izgubi, plaća piće svim igračima. Ne možete zamisliti što je bilo u svlačionici drugi dan. Bili su predmet zafrkavanja idućih nekoliko dana. I da, platili su rundu za sve – zaključio je Luka.