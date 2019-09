Lovren oduševio emotivnom fotkom i porukom: Nisam savršen otac, ali...

Andjele tatin, Sretan Rodjendan ti zelim, nemas pojma kako me cinis sretnim covjekom! Ponekad grijesim i nisam savrsen otac, ali trudim se kao lav da vas odgojim normalno u ovom nenormalnom svijetu. Znaj da cu uvijek biti uz tebe i tvog ludog brata! Zapamti nesto, nisam ti samo otac, nego i najbolji prijatelj na kojeg mozes uvijek racunati i osloniti se u buducim teskim danima. Volim te beskrajno Elena. ♥️♥️ #happybirthday

A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Aug 28, 2019 at 1:15am PDT