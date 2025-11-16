Naši Portali
KEK NA UDARU

Legendu Rijeke tjeraju s klupe Slovenije, a on otkrio što ga je razočaralo: Odustali su prije početka

World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Switzerland v Slovenia
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 13:25

Već se i ranije u Sloveniji dogodilo da sam jednu godinu heroj, a drugu neznalica

Nogometaši Slovenije poraženi su u petom kolu kvlaifikacija za Svjetsko prvenstvo od Kosova s 0:2 u Ljubljani. Slovencima je trebala pobjeda kako bi ostali u igri za plasman na Mundijal, ali ih je već u šestoj minuti šokirao Fisnik Asllani. Da stvar bude gora, Petar Stojanović zaradio je dva žuta kartona na samom startu drugog poluvremena, a onda je i Žan Karničnik autogolom postavio konačni rezultat.

Nakon utakmice, na udaru kritika je izbornik Slovenije Matjaž Kek. Slovenci su i nakon kola bez pobjede u ovim kvalifikacijama (imaju tri remija i dva poraza), a Kek je nakon utakmice komentirao svoju poziciju na izborničkoj klupi.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

- Mislim da se o mom odlasku s klupe Slovenije treba raspravljati nakon kvalifikacija, a ne sada. Kao što sam i ranije govorio, točno znam u kojem smjeru ide moja karijera. Puno sam toga prošao u nogometu i spreman sam na ovakve trenutke - rekao je Kek u uvodu.

Otkrio je i kako se stvari u nogometu brzo mijenjaju.

- Već se i ranije u Sloveniji dogodilo da sam jednu godinu heroj, a drugu neznalica. Ali, tako je svugdje i to je dio svakoga sporta - kazao je bivši strateg hrvatskog prvaka Rijeke.

Otkrio je potom i što ga je najviše zasmetalo u ovoj utakmici.

- Nije mi se svidio govor tijela i pristup određenih igrača. Imam osjećaj da su već odustali od kvalifikacija i da su se predali prije utakmice, te da nisu vjerovali da možemo preokrenuti stvari. To me posebno razočaralo, a sve što smo pripremili za ovu utakmicu propalo je u prvih šest minuta.

Za kraj je rekao kako slovenski nogomet čekaju bolji dani.

-  Uvjeren sam da u slovenskom nogometu postoji dovoljno kvalitete, te da će nas on ponovno razveseliti u budućnosti. Ne mogu vam reći kada će to biti, ali vrijeme će sve pokazati. To mora biti puno bolje od ovoga danas jer momčad nije bila na razini ugleda kojeg smo „krvavo“ gradili kroz povijest. Naravno, ja kao izbornik preuzimam odgovornost, kao što to trebaju učiniti i svi oni koji su dio reprezentacije.

