Legendarni košarkaš Jugoplastike danas je beskućnik i skuplja boce: Split me izdao

Bivša košarkaška zvijezda Košarkaškog kluba Jugoplastika Mihajlo Manović (71) danas je beskućnik u Splitu i primoran je kopati po kontejnerima i skupljati boce kako bi nešto zaradio.

- Mnogi koje sam zadužio šute i dozvolili su da dođem u situaciju da se za kruh i život snalazim skupljajući plastične boce po kontejnerima. To se nije promijenilo iako mediji posljednjih mjeseci o tome pišu. I ljudi su upoznati. Neki veći rezultat je izostao - rekao je Manović za Kurir.

Manović zamjera ljudima koji su vodili Jugoplastiku.

- Danas ih ne viđam jer smo rasuti na sve strane. Ja sam deset godina igrao u Splitu, sve i da ništa nisam napravio, to je period dovoljno dug da mi se klub oduži. Bio sam član petorke, jedini koji nije dobio oproštajnu utakmicu. Duško Ivanović je, na primjer, u Splitu bio mnogo kraće, a dobio je status ikone kluba, bio kapetan.

Manovićeva situacija dirnula je nekadašnje košarkaše BASK-a iz Beograda koje je trenirao devedesetih godina. Oni su se okupili u družinu simbolično nazvanu "Manovićevi puleni" i odlučili mu pomoći.

- Nisam iznenađen jer sam znao da mi nešto spremaju. Znate, u vrijeme kada sam bio u BASK-u, bili smo velika obitelj. Slavio se svaki rođendan, dobra ocjena ili neki drugi uspjeh. Tako sam odgojen i ja i djeca koju sam trenirao. Ali ipak, kada su me pozvali i izgovorili rečenicu: "Ne pitamo vas, treneru, mi vas samo obavještavamo da ćemo vam pomoći", nisam imao kamo - rekao je Manović i dodao:

- Mnogo emocija i dragih ljudi se tu skupilo. Kada sam na kraju trebao obratiti prisutnima, nisam mogao. Samo sam ih pogledao i ostavio mikrofon. Jer, to je najčišća emocija i dječja želja da se pomogne. Iako je sigurno mnogo onih, koje sam do sada zadužio i koji su to odavno trebali napraviti.

