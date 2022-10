Lazio: Srbin nije na prodaju, vrijedi 120 milijuna i cijena se povećava

Talijanski prvoligaš Lazio solidno je ušao u novu sezonu Serie A. Nakon 11 kola, treći su na tablici s 24 boda i mogu se pohvaliti najboljom gol-razlikom u ligi (+18). Maurizio Sarri zadovoljan je brojnim igračima, poput vratara Ivana Provedela, koji je kao relativno nepoznato lice na Apeninima dosad primio svega pet golova.

Ciro Immobile tradicionalno je raspucan pa listu najboljih strijelaca Rimljana predvodi sa šest pogodaka. Najbolji asistent, pak, trenutno je Sergej Milinković-Savić, koji je namjestio ukupno sedam golova, uz tri postignuta.

Jedan od najdugovječnijih članova svlačionice – jer u Lazio je stigao još 2015. godine – ponovno pokazuje zašto je najvrjedniji igrač ekipe, s obzirom na to da ga Transfermarkt cijeni na 60 milijuna eura. Reprezentativac Srbije k tome je relativno mlad, tek mu je 27.

Prošao je školu nogometa Vojvodine, gdje je i debitirao u seniorskom nogometu, da bi ga prvoligaš iz susjedstva 2014. prodao u belgijski Genk. Samo jedna sezona (24 nastupa, pet pogodaka) bila mu je dovoljna da zasluži poziv s talijanskog broja i potpiše za Biancoceleste.

Milinković-Savić dosta je brzo postao važan dio udarne postave Lazija, ključni kotačić u veznom redu ekipe. Stoga gotovo da i ne iznenađuje podatak da je Srbin već u dresu kluba odigrao preko 300 službenih utakmica i gotovo 27 tisuća minuta ukupno. Na kontu ima 52 pogotka i 58 asistencija – neloša statistika za bilo kojeg igrača.

Ugovor ima do ljeta 2024., a kroz godine su za veznjaka bili zainteresirani brojni klubovi. Barcelona, Real, PSG, Manchester City i naposljetku United, koji je najviše zujao oko igrača kroz godine, ali i u skorije vrijeme, pričalo se o tome u rujnu.

Predsjednik Lazija Claudio Lotito odlučio je glasinama stati na kraj.

- Neću prodati Sergeja, to nije u mojim planovima. Ponudit ću mu novi dugoročni ugovor. Milinković-Savić vrijedi 120 milijuna eura i cijena se svakog mjeseca povećava – zaključio je čelni čovjek kluba.

