VIDEO Je li ovo njihova godina? Nezaustavljivi Napoli srušio Romu na Olimpicu

Nogometaši Napolija na gostovanju u Rimu pobijedili su Romu sa 1-0 odvojivši se na vrhu ljestvice s tri boda više od Milana.

Bila je to utakmica u kojoj su gosti dominirali i mogli su daleko uvjerljivije slaviti. Na koncu je presudio pogodak Victora Osimhena u 80. minuti.

Roma u prvom poluvremenu nije uputila niti jedan udarac prema suparničkim vratima, dok je u nastavku pucala pet puta, ali niti jedan u okvir gola.

S druge strane Napoli je imao niz sjajnih prilika. U 49. minuti je opasno pucao Lozano, ali je Rui Patricio odlično reagirao. U 60. minuti Napoli je imao dvije odlične prilike, prvo je Eljif Elmas pucao iz blizine, ali je lopta pogodila nekoga u obrani i završila u korneru. U nastavku akcije odličnu je priliku imao i Juan Jesus, ali loše pucao.

AS Roma's Roger Ibanez in action with Napoli's Hirving Lozano

Još jednu super šansu za goste zapucao je i Victor Osimhen u 70. minuti. Posve zaslužno Napoli je poveo u 80. minuti, a pogodak je postigao nigerijski napadač.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

U nedjelju je odigran i derbi u Bergamu gdje je Lazio porazio Atalantu sa 2-0. Pobjedu gostima donijeli su Mattia Zaccagni (10) i Felipe Andersen (52). Atalanta je u posljednjim trenucima susreta ostala s igračam manje nakon što je isključen Luis Muriel. Za Atalantu je prvo poluvrijeme igrao Mario Pašalić, dok je u suparničkim redovima od 70. minuta zaigrao Toma Bašić.

U prvom nedjeljnom susretu Torino je gostima sa 2-1 svladao Udinese.

Povela je momčad hrvatskog trenera Ivana Jurića u 14. minuti pogotkom Aina nakon sjajnog prodora Nikole Vlašića. Domaća momčad dolazi do izjednačenja 12 minuta kasnije kada mrežu Torina pogađa Deulofeu. Pobjednički pogodak za Torino u 69. minuti postigao je Pellegri. Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić odigrao je cijeli susret za Torino.

Bologna je pobijedila Lecce sa 2-0, a golove za domaćine zabili su Marko Arnautović (13-11m) i Lewis Ferguson (35). Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, dok je Marin Pongračić odigrao cijeli susret za Lecce. Kristijan Bostrović nije nastupio za goste.

U posljednjem susretu ovoga kola u ponedjeljak se sastaju Cremonese - Sampdoria.

Na ljestvici vodi Napoli sa 29 bodova, tri više od Milana. Slijede Lazio i Atalanta sa po 24 boda.