Krovna sportska institucija zbog Izraela naložila radikalnu mjeru: 'Prekidamo svaki oblik dijaloga...'

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) preporučio je da se u Indoneziji ne održavaju međunarodni sportski događaji, nakon što je ta zemlja prošli tjedan zabranila izraelskim gimnastičarima sudjelovanje na svjetskom prvenstvu. Indonezija, najveća muslimanska zemlja na svijetu, odbila je izdati vize izraelskim gimnastičarima ranije ovog mjeseca zbog izraelske vojne ofenzive u Gazi, što je značilo da nisu mogli sudjelovati na Svjetskom prvenstvu u umjetničkoj gimnastici koje je prošlog tjedna započelo u Jakarti.

Indonezija nema formalne diplomatske odnose s Izraelom i oštro je kritizirala Izrael zbog rata u Gazi, čak i nakon što je ovog mjeseca stupio na snagu prekid vatre. Izraelski gimnastički savez nazvao je odluku Indonezije šokantnom, dok MOO u svojoj izjavi navodi da postupci Indonezije potkopavaju "temeljna načela nediskriminacije, autonomije i političke neutralnosti koja upravljaju olimpijskim pokretom."

MOO je dodao kako će "prekinuti svaki oblik dijaloga" s Indonezijom o domaćinstvu "Olimpijskih igara, Olimpijskih igara mladih, olimpijskih događaja ili konferencija" sve dok zemlja ne obeća da će dopustiti "svim sudionicima, bez obzira na nacionalnost, prisustvovanje sportskim događanjima."

"MOO duboko žali zbog situacije, posebno nakon izvanrednog koraka prema mirovnom sporazumu na Samitu u Egiptu, kojem je svjedočio i predsjednik Indonezije. Izvršni odbor MOO-a raspravljat će o specifičnoj situaciji u Indoneziji, na svom sljedećem sastanku. Sport mora ostati siguran prostor za sportaše kako bi ostvarili svoje snove, a sportaši ne smiju biti odgovorni za političke odluke," poručio je MOO.

Predsjednica Izraelskog olimpijskog odbora Yael Arad pozdravila je objavu MOO-a zahvalivši što "čvrsto stoji protiv zlonamjernih pokušaja ometanja globalnog sporta".