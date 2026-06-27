Bog dokazano postoji i zabija rukom, prije 40 godina dogodio se jedinstven slučaj u povijesti SP-a

Svjetsko prvenstvo u Meksiku 1986. godine bio je turnir koji se pamti kao jedinstvena simfonija kaosa i genijalnosti, čiji je dirigent bio samo jedan čovjek – Diego Armando Maradona. Priča o tom Mundijalu započela je, međutim, puno prije nego što je argentinski čarobnjak kročio na travnjake. Originalni domaćin trebala je biti Kolumbija, ali je zbog golemih ekonomskih problema i nemogućnosti ispunjavanja sve strožih Fifinih zahtjeva morala odustati od organizacije, što je jedinstven slučaj u povijesti. Ulogu spasitelja preuzeo je Meksiko, postavši tako prva zemlja koja je dvaput ugostila najveću nogometnu smotru. No, ni tu nije bio kraj nevoljama. U rujnu 1985., samo osam mjeseci prije početka prvenstva, glavni grad Mexico City pogodio je razoran potres magnitude 8,1 po Richteru, odnijevši tisuće života i ostavivši zemlju u šoku. Unatoč nacionalnoj katastrofi i sumnjama u sposobnost organizacije, Meksiko je pokazao nevjerojatnu otpornost. Stadioni su ostali čitavi, a nacija se, ujedinjena u boli, pripremila svijetu pokazati svoje prkosno lice.

Na scenu je tada stupio Maradona, 25-godišnjak u misiji iskupljenja nakon neuspjeha na prvenstvu u Španjolskoj četiri godine ranije i turbulentnog razdoblja u Barceloni. Argentina je bila solidna, učinkovita i funkcionalna momčad, ali bez prave iskre. Tu iskru, taj plamen koji će zapaliti cijeli turnir, donio je upravo on. Od prve utakmice bilo je jasno da je ovo njegov Mundijal. Njegova magija, odlučnost i nezaustavljiva volja za pobjedom nosile su cijelu reprezentaciju. Sudjelovao je u svakom argentinskom pogotku u grupnoj fazi, uključujući i majstorsko izjednačenje protiv tadašnjih prvaka Talijana, najavljujući ono što će uslijediti. Bio je to početak jedne od najdominantnijih individualnih predstava koje je sport ikada vidio, putovanje koje će kulminirati u jednoj utakmici koja je sažela svu njegovu kontradiktornu genijalnost – sukob s Engleskom u četvrtfinalu.

Tog, 22. lipnja 1986. na stadionu Azteca, utakmica između Argentine i Engleske bila je puno više od nogometa. Četiri godine ranije, dvije zemlje vodile su Falklandski rat, a rane su još bile svježe. Za Argentince, ovo je bila prilika za osvetu na jedinom terenu na kojem su se mogli suprotstaviti – nogometnom. Prvo je poluvrijeme završilo bez golova, a onda je, u razmaku od samo četiri minute drugog dijela, Maradona ispisao povijest s dva poteza – jedan prepreden, lukav i besraman, a drugi božanski, čist i neponovljiv.

U 51. minuti, nakon bezopasnog pokušaja proigravanja, engleski branič Steve Hodge nespretno je vratio loptu prema svom vrataru, Peteru Shiltonu. Lopta je u visokom luku padala prema petercu. Shilton, viši dvadesetak centimetara, krenuo je boksati loptu, no Maradona, visok svega 165 centimetara, skočio je u isto vrijeme i, na zaprepaštenje svih, bio brži. Lopta je završila u mreži. Dok je Maradona trčao prema korner zastavici slaveći, engleski igrači okružili su tuniskog suca Alija Bennaceura, očajnički signalizirajući igranje rukom. Sudac je, nakon kratke konzultacije s pomoćnikom, pokazao na centar. Gol je priznat. Kasnije, suočen s novinarima, Maradona je izrekao kultnu rečenicu: 'Gol je postignut malo Maradoninom glavom, a malo Božjom rukom.' Dok se prašina oko prvog gola još nije slegla, samo četiri minute kasnije, Maradona je izveo potez koji je ušutkao sve kritičare i koji je Fifa 2002. godine proglasila golom stoljeća. Primio je loptu na svojoj polovici terena, okrenuo se i krenuo u nezadrživ trk dug 60 metara. U 11 sekundi i s 11 dodira s loptom, predriblao je Petera Beardsleya, Petera Reida, Terryja Butchera (dvaput), Terryja Fenwicka, a na kraju i vratara Petera Shiltona, prije nego što je loptu mirno poslao u praznu mrežu. Bio je to čin čiste nogometne genijalnosti, trenutak u kojem je vrijeme stalo, a svijet svjedočio umjetnosti u pokretu.

Na ovom turniru populariziran je navijački ritual koji je postao globalni fenomen – "meksički val" ili "ola". Tisuće navijača na stadionima spontano su se dizale sa svojih sjedala podižući ruke, stvarajući vizualni efekt vala koji putuje tribinama. Turnir je imao i svoju simpatičnu maskotu, "Piquea", ljutu papričicu sa sombrerom i brkovima, koja je postala toliko popularna da je izazvala pravu pomamu za njezinom figuricom u Kinder jajima.

U velikom finalu na stadionu Azteca, pred gotovo 115.000 gledatelja, sastali su se Argentina i Zapadna Njemačka. Sve je izgledalo riješeno kada je Argentina golovima Joséa Luisa Browna i Jorgea Valdana povela 2:0. No, uporni Nijemci, kao i uvijek, nisu se predavali. U razmaku od sedam minuta, golovima Karl-Heinza Rummeniggea i Rudija Völlera, vratili su se u utakmicu i izjednačili na 2:2. Argentina je bila u šoku, momentum je bio na strani Njemačke. A onda, u 84. minuti, dogodio se posljednji čin Maradonine genijalnosti. Okružen trojicom njemačkih igrača, primijetio je utrčavanje Jorgea Burruchage i poslao mu savršenu, delikatnu loptu kroz srce njemačke obrane. Burruchaga je mirno završio akciju i donio Argentini drugu titulu svjetskog prvaka.

Ljeto 1990. godine trebalo je biti proslava nogometa u njegovu najčišćem, najelegantnijem obliku. Svjetsko prvenstvo vratilo se u Italiju, zemlju stila, strasti i taktičke perfekcije. Zvučna kulisa bila je arija "Nessun Dorma" u izvedbi Luciana Pavarottija, glazba koja je obećavala epsku dramu i trijumf. Maskota "Ciao", stilizirani čovječuljak u bojama talijanske trobojnice, krasila je svaki kutak. Statistika turnira u Italiji neumoljivo svjedoči o kvaliteti igre. S prosjekom od samo 2,21 gola po utakmici, "Italia '90" i danas drži neslavni rekord kao najneefikasnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Turnir je postavio i tadašnji rekord sa 16 crvenih kartona, što je bio jasan pokazatelj da je grubost postala zamjena za kreativnost.

Usred općeg sivila i taktičke monotonije, pojavilo se nekoliko neočekivanih heroja čije su priče turniru udahnule život i boju. Prvi je bio Salvatore Toto Schillaci, sicilijanski napadač koji je u reprezentaciju ušao neposredno prije prvenstva i bio praktički nepoznat izvan Italije. U prvoj utakmici protiv Austrije ušao je s klupe i postigao pobjednički gol, a njegove proslave obilježene divljim, izbuljenim očima postale su zaštitni znak turnira. Schillaci je na kraju postao najbolji strijelac sa šest golova, neočekivani junak nacije koji je na svojim leđima nosio nade domaćina. Drugi takav lik bio je 38-godišnji kamerunski napadač Roger Milla. Iako je bio u mirovini, na prvenstvo je došao nakon osobnog poziva predsjednika Kameruna. Njegovi golovi, postignuti ulaskom s klupe, i proslave plesom uz korner zastavicu osvojili su simpatije cijelog svijeta. Milla je vodio "neukrotive lavove" do šokantne pobjede nad Argentinom na otvaranju i sve do četvrtfinala, čime je Kamerun postao prva afrička reprezentacija koja je stigla tako daleko.

Osim nogometnih priča, Svjetsko prvenstvo 1990. godine bilo je neodvojivo od golemog političkog konteksta tog vremena. Bio je to posljednji turnir na kojem su nastupile čak tri države koje će uskoro nestati s političke karte svijeta. Zapadna Njemačka, koja je na kraju i osvojila naslov, samo nekoliko mjeseci kasnije ujedinila se s Istočnom Njemačkom. Sovjetski Savez odigrao je svoj posljednji Mundijal prije raspada koji je uslijedio godinu dana kasnije. Najdramatičnija je bila priča reprezentacije Jugoslavije. Sastavljena od nevjerojatno talentiranih igrača iz svih republika, poput Stojkovića, Prosinečkog, Sušića i Pančeva, momčad je igrala pod sjenom rastućih nacionalnih tenzija koje su zemlju gurale prema ratu. Unatoč unutarnjim previranjima, dogurali su do četvrtfinala, gdje su, nakon što su više od sat vremena igrali s igračem manje, na jedanaesterce ispali od Argentine. Taj poraz i suze igrača postali su simboličan kraj jedne generacije i jedne države koja je koračala prema svom tragičnom kraju.

Finale na rimskom stadionu Olimpico, repriza onog iz Meksika četiri godine ranije, bilo je savršen sažetak cijelog turnira: ružno, dosadno i kontroverzno. Odluka je pala u 85. minuti, kada je meksički sudac Edgardo Codesal dosudio, po mnogima, sumnjiv jedanaesterac za Nijemce nakon prekršaja nad Völlerom. Andreas Brehme bio je siguran izvođač i donio Njemačkoj treći naslov svjetskog prvaka. Franz Beckenbauer postao je prvi čovjek koji je osvojio naslov i kao kapetan (1974.) i kao izbornik.