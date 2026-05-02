Kramarić zabio dva pogotka u borbi za Ligu prvaka, ali Hoffenheim je prokockao pobjedu

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić zabio je dva pogotka u remiju 3:3 svog Hoffenheima protiv Stuttgarta. Domaći su poveli u osmoj minuti, a strijelac je bio upravo Kramarić nakon gužve u šesnaestercu Stuttgarta. Fisnik Asllani poslao je loptu na drugu vratnicu gdje ju je dočekao vatreni i spremno pospremio u mrežu.

Stuttgart je izjednačio u 20 minuti preko Chrisa Führicha, ali samo tri minute kasnije Bazoumana Toure je vratio Hoffenheim u vodstvo. Na samom početku drugog poluvremena, u 49. minuti, napadač iz Obale Bjelokosti upisao je i asistenciju. Ubacio je loptu u kazneni prostor, a iz drugog plana natrčao je Kramarić i pospremio ju u mrežu za svoj 14. gol sezone i vodstvo svoje momčadi od 3:1. Oba pogotka hrvatskog reprezentativca pogledajte OVDJE.

Domaći su do kraja ipak uspjeli prokockati pobjedu. Prvo je Ermedin Demirović u 64. minuti smanjio na 3:2, a bod Stutgartu donio je Tiago Tomas u 95. minuti.

Bio je ovo direktni sukob za jedno od mjesta koje iduće sezone vode u Ligu prvaka. Stuttgart je uspio obraniti četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka. Peti je upravo Hoffenheim, ali ima isti broj bodova kao i Stuttgart koji je ispred njega samo zbog bolje gol-razlike. Do kraja prvenstva ostala su dva kola.