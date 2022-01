Kovačev vojni režim nije uvijek naišao na odobravanje, a ovaj detalj ga je 'koštao'

Niko Kovač dobio je otkaz u Monacu i više nije trener francuske momčadi. Prema navodima AFP-a, Kovač je u četvrtak pozvan na razgovor s vodstvom kluba na kojemu mu je priopćena odluka da njegov mandat na klupi kluba iz Kneževine prestaje trenutačno.

Kovač je kao igrač bio vrlo savjestan, požrtvovan i fanatično uporan. Znali su njegovi treneri rabiti onu pomalo ocrtanu frazu – on je moja produžena ruka na terenu. I doista, u dresu je uvijek davao maksimum, a to je minimum koji traži i od svojih nogometaša, a oni su mu to ponekad i zamjerili. Navodno su i problemi u svlačionici Monaca krenuli kad se udaljio od nekih igrača i nakon zahlađenja odnosa s Wissamom Ben Yedderom, kapetanom i najboljim strijelcem

- Niko Kovač nije normalan, pa svaki dan nam vadi krv iz prsta – otkrio je Večernjem prije nekoliko godina jedan hrvatski nogometni reprezentativac uoči Mundijala u Brazilu 2014. godine. Uz to je uveo režim u kojem su uglavnom strogo regulirana pravila. U reprezentaciji to uglavnom nikada ne prolazi dobro.

Niku prati glas da baš nema previše takta sa zvijezdama i da mu je to primjerice presudilo u Bayernu, a čini se i u Monacu?

- Niko nije protiv zvijezda, niti mu one smetaju, dapače, on ih rado ima, samo prema njima nema popusta, nego sve igrače tretira jednako. E sad, pitanje je koliko te zvijezde takvog trenera mogu prihvatiti i ponašati se u skladu s njegovim zahtjevima. Na kraju, svaka zvijezda svoj status zvijezde osjeti na svojoj platnoj listi – rekla je jednom prilikom za naš list nekadašnja zvijezda Osijeka i Zagreba, poznati internacionalac, Robert Špehar.



Kovač, legendarni kapetan vatrenih, u trenerskoj je karijeri vodio hrvatsku reprezentaciju, a jako je uspješan bio i na klupi Eintrachta. Momčad iz Frankfurta vodio je dvije godine i time si osigurao transfer u Bayern. Kovač je ukupno vodio Monaco na 74 utakmice ostvarivši 42 pobjede te po 16 neodlučenih rezultata i poraza.

