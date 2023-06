Jokić napravio nešto što nitko nije u povijesti, Denver poveo 2:1 u finalu

Denver Nuggetsi slavili su u trećoj utakmici NBA finala u gostima kod Miami Heata s 109-94, te u seriji na četiri pobjede vode s 2-1.

Denver je ušao u povijest jer su po prvi puta dva igrača u istoj momčadi postigla "triple-double" s najmanje 30 postignutih koševa. Nikola Jokić je imao 32 poena, 21 skok i 10 asistencija, a Jamal Murray 34 koša, uz 10 skokova i 10 asistencija.

"Daleko njihov najbolji učinak kao dvojac u sedam zajedničkih godina", rekao je trener Michael Malone.

Jokić je postao prvi igrač ikada koji je upisao najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija u utakmici NBA finala.

"Što se tiče Nikole, ništa što on radi me ne iznenađuje", rekao je Malone. "Tip je uvijek iznova pokazao da je stvoren za ovakve trenutke. On napreduje u ovim trenucima, na najvećoj pozornici, a to je učinio i večeras.Jamal je tip koji se toga ne boji, a kako je propustio naša posljednja dva doigravanja zbolh ozljede, umireo je od želje da se vrati u ovo okruženje",

Jimmy Butler ubacio je 28 poena, a Bam Adebayo 22 poena i 17 skokova za Miami koji je zaostajao čak 21 koš.

"Večeras nismo igrali najbolje", rekao je Butler. "Moramo izaći s više energije i truda."

Četvrta utakmica igra se u petak navečer u Miamiju, a Nuggetsi su dvije pobjede udaljeni od svog prvog NBA naslova nakon sjajnih izvedbi njihovog zvjezdanog tandema.

"Ponestaje mi stvari za reći", rekao je Murray o Jokiću. "On čini da igra izgleda tako lako, a to je najteže." Jokić je bio tradicionalno skroman. "Drago mi je što smo pobijedili", rekao je dvostruki MVP lige. "Bilo je to velika stvar za nas samo zato što su nas pobijedili u našoj areni. Jednostavno nismo htjeli gubiti s 2-1."

Christian Braun je zabio 15 koševa, a Aaron Gordon 11 koševa, 10 skokova i pet asistencija za Denver.Denver je šutirao 51.2 posto iz igre, a Nuggetsi su imali prednost od 58-33 u skoku.

"Upravo su nas izudarali u boji", rekao je trener Heata Erik Spoelstra. "Nisu morali pucati ni trice jer nismo pružali veliki otpor."