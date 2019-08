Jednom pobjedom Viktor Galović zaradio 18.000 USD

Goran Ivanišević ponovno je nominiran za Tenisku kuću slavnih, ovaj put u klasi 2020. godine. Konkurenciju mu čine Španjolac Sergi Bruguera, Šveđanin Jonas Bjorkman i jedina tenisačica među njima Španjolka Conchita Martinez.

Kao što se zna, i fanovi mogu pogurati svog kandidata, glasovanje će biti otvoreno 26. kolovoza. Svi nominirani su po drugi put na popisu kandidata i ovo im je pretposljednja od tri prilike za uvrštenje među teniske besmrtnike.

Neobičnim rezultatom 0:6, 6:0, 10:3 prošle su Darija Jurak i njezina partnerica Španjolka Martínez Sánchez u polufinale WTA turnira u New Yorku. S druge strane mreže bile su Amerikanke Ahn i King koje su sklone oscilacijama u igri, a i inače su ženski parovi poznati po prevrtljivosti.

Slično je bilo i u polufinalnom dvoboju: Hrvatica i Španjolka su sa 1:6, 6:3, 12:10 bile bolje od drugih nositeljica, tajvanskih sestara Chang, Latishe i Hao-Ching.

Na istom turniru, ali u pojedinačnoj konkurenciji, važan uspjeh postigla je 24-godišnja Zadranka s američkom putovnicom Bernarda Pera. Ušla je u polufinale pobijedivši poznatu češku tenisačicu Barboru Strycovu (32. na WTA listi), polufinalisticu ovogodišnjeg Wimbledona, s 3:6, 6:2, 6:1.

Pera uživa u najboljem plasmanu karijere. U ponedjeljak će u najgorem slučaju biti 64. na svijetu.

Bernarda je prije sedam godina bila seniorska prvakinja Hrvatske, ali je nezadovoljna uvjetima (u Zadru nema teniske dvorane) napustila domovinu i počela nastupati za SAD. S obitelji živi u New Jerseyu, ali je često u Zadru pa je i prohodala sa Zadrovim košarkašem Kristijanom Krajinom.

U istom gradu, New Yorku, ali na terenima US Opena u Flushing Meadowsu (ovotjedni WTA turnir održava se u Bronxu), uspješan je bio i Viktor Galović. Tenisač iz Nove Gradiške je u 1. kolu kvalifikacija za US Open sa 7:6 (5), 6:4 nadjačao Australca John-Patricka Smitha (i zaradio 18.000 USD).

U 2. kolu očekuje ga jako težak suparnik, u 18-godišnjem Talijanu Janniku Sinneru mnogi vide buduću zvijezdu. Već sada je 131. na ATP listi, u konkurenciji igrača do 19 godina uvjerljivo je prvi.

