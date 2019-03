Javno je ponizio u njega zaljubljenu voditeljicu, a sada joj k svemu zavodi kolegicu s posla

Como buena caribeña (Dominicana) que soy Mi cuerpo me está pidiendo a gritos una de playa🏝🏊‍♂️🌏 Lo necesitooooo😌 . . Foto tomada en #laromana #rd #republicadominicana

A post shared by Liz Emiliano (@lizzzev) on Feb 25, 2019 at 1:53pm PST