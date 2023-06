'Jako me potresao odlazak iz Hajduka. Nisam imao djetinjstvo nego sam put prepun odricanja'

Deset dana trajala je ovogodišnja akcija Hrvatske udruge Nogometni sindikat. Već deset godina ova organizacija pomaže našim nogometašima bez ugovora. Na Maksimiru je zadnjih dana bilo poprilično živo, a pozitivna je energija bila na pomoćnom terenu Zlatka Kranjčara. Zadovoljan bi viđenim bio i naš Cico.

Najbolji kamp do sada

– Hrvatska udruga Nogometni sindikat 10. je put organizirala kamp za profesionalne igrače. Na ovogodišnjem kampu okupio se rekordan broj igrača, njih 20. Svakodnevno su trenirali pod vodstvom glavnog trenera Ivice Landeke i pomoćnika Ivice Banovića. U stručnom stožeru još su bili i pomoćni trener Filip Čuljak, trener vratara Faris Sarić, kondicijski trener Domagoj Penava te tim-menadžeri Sandro Šoronda i Ivana Jukičić. Naša momčad odigrala je dvije prijateljske utakmice. Prvu smo na Rujevici protiv Rijeke izgubili (1:2), a u drugoj smo pobijedili Goricu identičnim rezultatom. Prezadovoljan sam onim što su dečki pokazali u obje utakmice. Ovo je, do sada, naš najbolji kamp – kazao je Mario Jurić, predsjednik Nogometnog sindikata.

Cilj HUNS-ova kampa je da profesionalnim igračima koji su u ljetnom prijelaznom roku bez kluba omogući treniranje u momčadi, da se igrači što kvalitetnije i bolje pripreme za novi angažman te da igraju prijateljske utakmice protiv prvoligaških momčadi kako bi bili vidljivi u izlogu svojim novim potencijalnim poslodavcima ili agentima.

– Igrači su na visokoj razini, puno mladih i perspektivnih igrača koji mogu sigurno odgovoriti zahtjevima prvoligaškog nogometa, što kod nas, što vani – uvjeren je Landeka.

Svim sudionicima omogućena je sportska oprema i prehrana, ultrazvuk srca, a za sve one igrače koji dolaze iz udaljenih mjesta osiguran je smještaj. Prosjek godina u kampu ove godine je 23.

– Svake godine kamp je sve bolji i bolji te raste u svim aspektima što potvrđuju i igrači, pri čemu nakon svakog kampa gotovo 90 posto igrača pronađe angažman, što je i svrha ovog HUNS-ova projekta. Za mlade igrače najvažnije je ostati u trenažnom procesu i odigravati natjecateljske utakmice. Zahvalio bih našim domaćinima u Dinamu koji su nam omogućili vrhunske prvoligaške uvjete – ističe Mario Jurić.

Kroz ovaj kamp svojedobno su prošli i igrači poput Gorana Ljubojevića i Josipa Vukovića. Ove godine u kampu je također nekoliko široj javnosti poznatih igrača kao što su Leon Kreković, bivši nogometaš Hajduka, Renato Josipović koji je bio u Dinamu, Sacha Marasović koji je prošao školu Olympiquea iz Marseillea. Kreković je u obje prijateljske utakmice zabio pogodak.

– Ovo je puno bolje organizirano nego sam očekivao. Treninzi su iznimno kvalitetni. Nama koji smo iz drugih gradova, Nogometni sindikat osigurao je smještaj na vrhunskoj razini, a i svi ostali uvjeti su sjajni. Da, zabio sam dva pogotka u dvije utakmice i to mi zaista puno znači za samopouzdanje. Već me nekoliko ljudi zvalo i raspitivalo se za moje stanje, sada čekam neku konkretniju ponudu – uvjeren je Kreković.

Gotovo deset je godina proveo u Hajduku, prošao sve omladinske selekcije. Njegova projekcija igračkog razvoja bila je potpuno drugačija, razmišljao je o pogocima u bijelom dresu.

– Ja sam s 12 godina iz Knina stigao u Hajduk i bio sam tamo do 21. godine. Onda sam godinu dana bio u Belgiji i sad sam zadnju godinu bio u Šibeniku. Taj put je bio pun odricanja, nemate djetinjstvo, a najvažnija je na tom putu samodisciplina. O njoj ovisi sve. Bio sam jako potresen nakon što sam otišao iz Hajduka. Trebalo mi je dosta vremena da se posložim u glavi. Jednostavno prošlost morate ostaviti iza sebe, morate gledati prema budućnosti, to je jedini put. Jer, ako ostanete u nekom negativnom stanju, ne možete napredovati. Sada imam puno više samopouzdanja, više nego kada sam igrao u Šibeniku ili zadnje u Belgiji. Igram puno opuštenije nego ikada prije – naglašava Kreković.

Kada razmišlja intimno, vjeruje da je za njega ipak bilo mjesta u Hajduku.

Zaslužuju najbolje

– Siguran sam da je bilo mjesta i mogao sam pomoći Hajduku. Sada nemam kontinuitet i priča je drugačija jer Hajduk zaslužuje biti najbolji i dogodine može napasti titulu. Naravno, bio bih sretan da mogu pomoći Hajduku. No, već neko vrijeme nisam igrao u kontinuitetu i to je nerealno očekivati. No, kada bi se ukazala prilika, naravno da bih se vratio – ističe Kreković.

Svoja iskustva s dečkima podijeli je i Ivica Banović.

– U ovakvim se situacijama pokazuje tko ostaje dosljedan, to su i pitanja egzistencije kad znaš da ti istječe ugovor, tako da se sve vrijeme boriš protiv tih nekakvih padova, iz tih padova učiš i možda naučiš i odeš gore, a možda ostaneš na podu – kazao je Banović.

Popis ovogodišnjih sudionika: Renato Josipović, Mario Mustapić, Luka Ivan Lukić, Ivan Lagundžić, David Kovačić, Mislav Komorski, Antonio Boršić, Luka Kunštić, Dominik Drk, Sacha Marasović, Oliver Petrak, Muhamed Alghoul, Ante Toni Bačkov, Luka Marković, Ilan Pejić, Luka Anković, Landry Kamga, Tomislav Knežević, Leon Kreković i Matko Babić.