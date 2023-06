Bivši igrač Hajduka potjeran je zbog skandala, a suprugu je ostavio jer nije htjela promijeniti vjeru

Rumunjski lijevi branič Steliano Filip trebao je biti kapitalno pojačanje za Hajduk kada je u siječnju 2018. godine stigao iz bukureštanskog Dinama, ali pokazao se kao veliki promašaj. Bijeli su ga kupili za 500 tisuća eura, ali odigrao je tek 11 utakmica i onda se vratio u domovinu, točnije u Dunareu.

Međutim, dobro je zapamćen u hrvatskoj javnosti nakon 'skandala s pršutom', tri tadašnja Hajdukova igrača organizirala su pijanu zabavu nakon čega je Filip snimljen kako na čelu ima pršut. Vodstvo kluba je prekipjelo te je odmah stavljen na transfer listu i poslan u Rumunjsku.

Nedavno je dospio na naslovnice jer se odlučio razvesti od supruge koja nije htjela promijeniti svoju vjeru. Prije dvije godine Steliano se razveo od supruge Biance Marine da bi se mogao vjenčati s Fivianom Brinzom. U siječnju 2020. godine Filip se krstio u pentekostnoj vjeri, što ga je koštalo razvoda. Rumunjski nogometaš je tražio od bivše supruge Marine da ga slijedi, no ona to nije htjela, pa je došlo do rastave braka.

- Nisam se pronašla u tome. To je bila prva prepreka između nas. Probala sam i nije išlo. Meni je dobro kao pravoslavki - izjavila je prije nekoliko mjeseci Bianca Marina, s kojom Filip ima jedno dijete.

Rumunjski nogometaš sada razmišlja o braku s partnericom Fivianom Brinzom i tvrdi da je savršena žena za njega.