FOTO Srpska braća 'zapalila' internet, ali ovime su prešli igricu: Pogledajte koliki su hit postali

Nemanja i Strahinja, braća NBA zvijezde Nikole Jokića, dospjeli su u centar pažnje nakon incidenta na utakmici Denver - Miami. Nikola Jokić isključen je u finišu utakmice jer je izgubio živce nakon duela i s leđa udario Markieffa Morrisa, koji je Nikolu udario ga laktom i koljenom, pa je Srbin izgubio živce i žestoko uzvratio.

Odmah nakon utakmice oglasio se Morrisov brat, Marcus, te je javno prijetio Jokiću, a to se nije svidjelo Nikolinoj braći, inače temperamentnim dečkima.

"Trebao si ostaviti stvari kako jesu, umjesto da javno prijetiš našem bratu. Tvoj brat je prvi napravio prljav potez. Ako napraviš bilo što, budi siguran da ćemo te čekati", poručila su Jokićeva braća, dobro poznata u NBA svijetu i tako postala hit na internetu budući da su samo zbog toga i napravili profil na Twitteru.

Sada imaju i svoje obožavatelje koji se žele fotografirati s njima.

Nakon što je publika saznala da su se bavili borilačkim vještinama te se kao mali gađali noževima, vide ih kao 'hladne' i okrutne frajere koji su u stanju svakoga tko im brata takne zgaziti.

Twitter je prepun šala na tu priču, a Amerikanci su otišli i korak dalje pa je osvanuo i kamion s braćom Jokić.

Na kamionu je pisalo „Zabavno je dok te Jokićeva braća ne čekaju u svlačionici“.

O čijem se kamionu radi, tko je napravio tu šalu i reklamu, nitko još ne zna. Ali jedno je sigurno, braća Jokić su 'zapalila' internet.

Spotted on the back of a truck in Denver 😂 pic.twitter.com/P6QOnkTg9a