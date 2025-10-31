Naši Portali
IGRAO MU SIN

Igor Tudor vratio se u Hrvatsku, nakon vođenja Juventusa gledao utakmicu Dugopolja

31.10.2025.
Tudor se vratio u Hrvatsku, a viđen je na utakmici druge lige između Dugopolja i Rudeša.

Igor Tudor odnedavno više nije trener Juventusa. Hrvatski stručnjak dobio je otkaz nakon što je uprava kluba procijenila da je njegov položaj postao neodrživ, a kap koja je prelila čašu bio je poraz od Lazija (1:0) u osmom kolu Serie A. Ironično, gol koji je Tudoru zapečatio sudbinu na klupi torinskog velikana postigao je drugi Hrvat, veznjak Lazija Toma Bašić. Tudorova era, koja je započela u ožujku kada je naslijedio Thiaga Mottu, tako je neslavno završila nakon samo sedam mjeseci, ostavivši iza sebe niz negativnih rekorda i duboko razočaranje među navijačima.

Odluka o smjeni nije došla neočekivano, s obzirom na katastrofalnu formu u kojoj se Juventus nalazio. Poraz od Lazija bio je treći uzastopni u kojem momčad nije uspjela postići pogodak. Prije toga, "stara dama" izgubila je u prvenstvu od Coma s rezultatom 2:0, a zatim i u Ligi prvaka na gostovanju kod Real Madrida s 1:0. Time je crni niz produljen na čak osam uzastopnih utakmica bez pobjede, budući da je Juventus prije ova tri poraza nanizao i pet remija. Takav negativan niz, koji je klub gurnuo u donji dio prvenstvene ljestvice, nije zabilježen još od daleke 2009. godine, što dovoljno govori o dubini krize koja je zahvatila jedan od najvećih talijanskih klubova.

Tudor se vratio u Hrvatsku, a viđen je na utakmici druge lige između Dugopolja i Rudeša. Razlog njegovog posjeta Dugopolju bio je 19-godišnji sin Roko, koji igra na poziciji stopera za drugoligaša. Roko je upravo danas zabio svoj prvi seniorski gol, u 69. minuti za 2:1. Susret je završio pobjedom Dugopolja 3:1.

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera

Ključne riječi
Juventus Igor Tudor

