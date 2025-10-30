Sad je i službeno: Juventus prošao zamjenu za otpuštenoga Igora Tudora

Talijanski nogometni stručnjak Luciano Spalletti (66) novi je trener Juventusa, objavio je torinski klub. Spalleti dolazi u Juve nakon što je hrvatski stručnjak Igor Tudor dobio otkaz početkom tjedna. Potpisao je ugovor do 30. lipnja 2026. godine, s mogućnošću produženja ako se "Bianconeri" kvalificiraju za Ligu prvaka sljedeće sezone.

Prema pisanju talijanskih medija Spalletti će zaraditi oko tri milijuna eura.

Spalletti je nedavno bio glavni izbornik talijanske reprezentacije, ali je smijenjen početkom ljeta nakon poraza od Norveške (0-3) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tijekom karijere vodio je i Napoli, Inter, Romu, Zenit, Udinese, Anconu...

Najveći uspjeh ostvario je na klupi Napolija osvojivši "scudetto" 2023. godine, osvojio je i dva naslova ruskog prvaka sa Zenitom, dok je na klupi Rome osvojio dva talijanska Kupa.

Juventus je trenutačno na sedmom mjestu Serie A sa 15 bodova, šest manje od Napolija i Rome.