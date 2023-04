Igor Bišćan zaslužio je čestitke, ali dobrim dijelom ovo je i Čačićev naslov prvaka

Prije tri dana pričali smo s proslavljenim napadačem Dinama Tomom Šokotom o derbiju Hajduka i Dinama, napomenuli smo mu da je moguć i 'mlaki' derbi jer Hajduk sigurno ne želi izgubiti pred punim Poljudom, a Dinamu je pak i bod dovoljan za osvajanje naslova prvaka.

- Istina, moglo bi biti to što kažeš – rekao je.

I imali smo derbi u kojem nije bilo puno prilika, dovoljno je reći da je prvi udarac u okvir na utakmici bio u 69. minuti, taj udarac Špikića obranio je Lučić. Istina, u prvom dijelu je mrežu Dinama zatresao Mlakar, ali pogodak nije priznat zbog zaleđa. Utakmica je tako završila bez pogodaka, s jako malo prilika. Ne može se zamjeriti nikome ništa, bilo je htijenja, bilo je trke i borbe, ali ipak bez nekakvog žara kakvog smo priželjkivali, nije bilo tenzija na travnjaku pa sudac Bel nije pokazao niti jedan žuti karton.

No, bila je to utakmica u kojoj su obje momčadi igrale odgovorno, obje momčadi igrale su obranu kompaktno, a to što je izostalo nekakvog priželjkivanog lepršavog nogometa zapravo je razumljivo. Navijači Hajduka i nakon ove utakmice pokazali su da su uz momčad, na 0:0 nisu imali zamjerke, a zadovoljni mogu biti i navijači Dinama jer plavi su nakon 1998. prvi put baš na Poljudu osigurali novi naslov prvaka.

Stoga je lako zaključiti da je tih 0:0 potpuno realno i da je nakon ove utkmice 'vuk sit, a sve ovce na broju', bijeli nisu izgubili pred punim tribinama, a Dinamo se okitio svojim novim, 24, naslovom prvaka u HNL-u. Čestike je zaslužio Igor Bišćan iako je u samo pet utakmica vodio plave, no podignuo je bodovnu prednost i u sljedeća četiri kola može davati prilike mladim igračima kao što je u Splitu od prve minute dao šansu napadaču Franu Topiću. No, treba čestitati i Anti Čačiću jer on je Bišćanu predao Dinamo na prvom mjestu, dobrim dijelom ovo je i njegov naslov prvaka.

Hajduk će biti drugi i može se mirno pripremati za finale kupa s Šibenikom, a onda i Leko i Bišćan s svojim klubovima moraju pronaći prava rješenja, pojačanja, jer će im trebati za ozbiljne europske korake. I za to se trebaju pripremati već sada.