Hrvatska nije uspjela ući u polufinale, Martić i Gojo izgubili u ključnom dvoboju

Mješovita teniska reprezentacija Hrvatske ostala je bez plasmana u polufinale United Cupa, nakon što su u odlučujućem meču mješovitih parova Maria Sakkari i Stefanos Tsitisipas sa 7-6 (6), 6-4 bili bolji od Petre Martić i Borne Goje te tako donijeli ukupno pobjedu od 3-2 reprezentaciji Grčke.

Bio je to izjednačen meč u kojem je grčki par bio nešto bolji, osvojio prvi set u 'tie-breaku', a u drugom, zahvaljujući oduzetom servisu u desetom gemu, došao do pobjede.

U pojedinačnim dvobojima su Donna Vekić i Borna Gojo donijeli dva boda Hrvatskoj uvjerljivim pobjedama nad Despinom Papamichail (6-2, 6-0), odnosno Stefanosom Sakellaridisom (6-4, 6-2), a najbolju priliku da donese Hrvatskoj plasman u finale propustio je Borna Ćorić, koji je u porazu (0-6, 7-6, 5-7) protiv Stefanosa Tsitsipasa vodio 4-1 u odlučujućem setu.

Uz Grčku, plasman na završni turnir četiri najbolje reprezentacije koji će biti odigran u Sydneyju, izborile su ekipe Poljske, SAD-a i Italije, koja je ušla kao najbolja od tri poražene reprezentacije u "gradskim finalima".