Hrvat je nezadovoljan nakon pobjede Miočića, evo što ga je zasmetalo!

Hrvatski MMA borac Roberto Soldić (24) kratko, ali jasno je komentirao pobjedu Stipe Miočića protiv Daniela Cormiera kojim se američki borac hrvatskih korijena osvetio za poraz i vratio naslov UFC prvaka.

"Gdje su sad naši 'Hrvati', stručnjaci MMA sporta?", napisao je Soldić kojega su očito zasmetali omalovažavajući komentari na račun Stipe uoči borbe.

Inače, Soldić je Hrvat rođen u Vitezu koji na svoje mečeve uzlazi uz pjesmu Geni kameni.

- Geni kameni pjesma je koja govori da uvijek trebaš znati tko si, gdje god se nalazio. Ja sam rođen u Bosni i mnogi kažu da sam bosanski borac, ali ja sam Hrvat. Hrvat iz Bosne. I tamo ima više dobrih i pravih Hrvata nego onih koji žive u Hrvatskoj, vjerujte mi - objasnio je jednom Soldić.

Svojevremeno je dodao još jednu stvar.

– Mrze me u BiH jer nosim hrvatsku zastavu. Kažu mi: "Kako si ti Hrvat?" Kako nisam? Ja sam Hrvat iz Bosne. Ne znam zašto me ljudi toliko mrze, jer ja nemam ništa ni protiv koga. Da mogu, nosio bih zastavu BiH iz poštovanja, jer i to je moja zemlja – rekao je Soldić i dodao:

– Nitko me iz Bosne i Hercegovine nije zvao pred borbe, a iz Hrvatske jesu. Ne znam zašto me pojedinci toliko mrze. Volim Bosnu i Hercegovinu, to je moja država, ali što mi je Bosna dala?