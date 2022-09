'Hajduk ovisi o čudesnom Livaji! Nikoličius je trebao otići zajedno sa svojim velikim prijateljem'

Proslavljeni nogometni vratar Tomislav Ivković dobro je poznato lice na televizijskim ekranima.

Osim što se bavi trenerskim poslom, gostuje kao stručni komentator u emisiji Stadion na drugom programu HTV-a. Dotaknuo se Hajduka i trenerske smjene Valdasa Dambrauskasa, koja ga nije iznenadila.

- Očekivao sam smjenu Dambrauskasa, ali me ipak iznenadilo jer on nije dovodio igrače! Doveli su mu ih, i to one koji nisu napravili razliku u kvaliteti. Sportski direktor Nikoličius doveo je tri trenera i svi su otpušteni, doveo je sve igrače osim Livaje i Kalinića, koje su doveli drugi ljudi, i mislio sam da će se solidarizirati s velikim prijateljem i skupa otići. - komentirao je Ivković.

Pohvalio je Marka Livaju, dok za Josipa Eleza kaže kako se snalazi bolje nego vezni igrači.

- Livaja je čudo, a Elez ima više asistencija nego vezni igrači Hajduka. Dok kod Ercegova gola za Istru Melnjak je napamet dodavao, a Borevković napravio ono što obrambeni igrač nikad ne smije: okreće leđa u šesnaestercu! Kod nekih trenera nakon toga bi teško više igrao. - smatra bivši vratar Dinama.