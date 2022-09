Ćiro 'opleo' po navijačima Hajduka: 'Stalno mi spominju Debrecen, a zaboravljaju što sam osvojio'

Hajdukov poljudski remi s Istrom (2:2) zadnje je što su u klupskim uredima ovih dana očekivali. Odlaskom Valdasa Dambrauskasa željelo se malo probuditi momčad ili što već... Ne samo da ta terapija nije urodila plodom, već je utakmica, možda jasnije nego ikada, pokazala koliko Hajdukova kompozicija igre ovisi o Marku Livaji. Jer, u igri u kojoj nemate mehanizme koji funkcioniraju, možete moliti se samo Svevišnjem da Livaja ima svoj dan. Jučer ga je imao.

Uostalom, zabio je dva pogotka. Prvi za 1:0 u 47. minuti, a drugi u 88. kada je spašavao Hajdukov bod. Nakon 15 uzastopnih pobjeda nad Istrom, odnosno nakon osam godina, Splićani su sinoć ipak zakazali protiv Puležana. Sve su, uostalom, potvrdili glasni zvižduci splitske publike u znak negodovanja. Imala je i Istra svoje adute. Ante Erceg u 52. je minuti vratio Puležane u igru, a u 63. minuti Boultam je goste doveo u vodstvo. Na kraju Hajduk može biti zadovoljan bodom koji mu je opet osigurao najbolji igrač.

Karoglan: ‘Ja sam kriv...’

Mislav Karoglan, Hajdukov trener, kazao je:

– Bila je to specifična utakmica s dosta ozljeda. Volio bih da malo više kontroliramo igru. Odgovoran sam za sve što je loše. Igrači su dali sve od sebe. Loš teren ne bi nam trebao biti nikakav alibi. Imali smo dovoljno ulazaka u zadnju trećinu, no to treba biti bolje.

Je li mu ovaj remi umanjio šanse da ostane na klupi Hajduka?

– Četiri godine sam u klubu, ne razmišljam tako...

Prokomentirao je i pogrešku obrane koja je prethodila prvom Istrinu pogotku.

– To je pogreška trenera, a ne igrača...

Dvostruki strijelac Marko Livaja iskreno je rekao da bijeli nisu zaslužili pobjedu.

– Istra je igrala stvarno dobar nogomet, kao što igra cijelu ovu sezonu. Mi nismo bili na svom nivou, primili smo dva dosta jeftina gola, možemo reći da smo ih poklonili. Na kraju možemo reći da je rezultat zaslužen. Nedostajalo nam je više hrabrosti kao što smo je imali u posljednjih desetak minuta. Kod 2:2 bili smo hrabriji prema naprijed, kad smo donosili neke bolje odluke. To nam nedostaje otkako je počelo prvenstvo.

Gonzalo Garcia uoči susreta imao je samo jednu misao na umu – zaustaviti Livaju. Nije uspio, no mogao je biti zadovoljan ishodom.

– Hajduk je počeo agresivno, ali mi smo imali odgovor. Trebalo je Livaju držati što dalje od šesnaesterca, kod drugog gola previše smo ušli u krilo vrataru. Kada je Livaja izvan šesnaesterca, ni Krovinović ne može doći do izražaja. Biuk je također odličan, kad primi loptu trebaju dvojica da ga zaustave. Naš je plan bio udaljiti ih od našeg gola. U zadnjih deset minuta utakmice trebalo je preživjeti Hajdukov pritisak.

Jeste li se preplašili pobjede?

– Nipošto. Nakon nekih ozljeda morali smo se vratiti u obranu. Izgubili smo na brzini i morali smo se drukčije postaviti. Bili smo blizu pobjede, malo sam razočaran.

Ante Erceg zabio je pet pogodaka ove sezone i jedan je od najvažnijih igrača Istrine momčadi.

– On je sjajan igrač, najjače trenira. Osjećam da uživa u igri. Ima apsolutnu slobodu pokazati svoj talent. On daje poseban mentalitet ovoj momčadi – kazao je Garcia.

Poseban gost

A nakon dugo vremena u loži poljudskog stadiona pojavio se i Ćiro Blažević. Svi su se htjeli fotografirati s posebnim gostom...

-Vikend sam proveo u Splitu gdje sam otišao na poziv mog prijatelja predsjednika Hajduka Lukše Jakobušića koji me već dugo zove, a evo sad je u vrijeme završne svečanosti Sportskih igara mladih napokon došla prilika da mu se i odazovem.

U subotu sam s Borom Primorcem bio na utakmici i obradovao se kada sam vidio da je Hajduk renovirao prostorije. To je sada stvarno svjetski ugođaj i siguran sam da su to radili najbolji arhitekti jer zaista fantastično izgleda. I da znate, odmah sam išao do trofejne vitrine vidjet pokal Superkupa što sam im ga ja osvojio 2005. godine. Neka se zna... Stalno mi spominju onaj Debrecen, a ovaj trofej koji još od tada nisu uspjeli ponovno osvojiti, a promijenili su u međuvremenu preko 30 trenera, kao da se nije ni dogodio. Onaj Kranjčarov spektakularni pogodak iz finalne utakmice protiv Rijeke, da spomenem i to, samo što ne padne u zaborav… - napisao je Ćiro na svojoj facebook stranici.

