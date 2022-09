'Igračima prijete, dosta je laži! Nije bilo tučnjave u klubu, a ja sam smijenio Valdasa i sad ću reći sve'

Nikakav uvod nije bio potreban kad je Mindaugas Nikoličius danas sjeo za stol, mogli smo odmah krenuti s pitanjima koja su se nakupila još od početka sezone u kojoj je Hajduk trenutno daleko od svih zacrtanih ciljeva. Momčad koja je prije nekoliko mjeseci osvojila Kup i najavila borbu za naslov prvaka ispuhala se nakon sedam kola, trener je dobio otkaz, a Dinamo je otišao na osam bodova prednosti. Sve češće iz svlačionice izlaze vijesti o iščašenim ponašanjima, dok predsjednik Lukša Jakobušić u svemu mora naći i računicu, nakon prijelaznog roka u kojem nisu prodali niti jednog igrača, a mnogima je vrijednost pala, pitanje je koga se uopće može prodati, ako je najbolja ponuda za Stipu Biuka bila milijun eura i pet godina kusuranja na rate.

Bili smo ipak uvjereni da Nikoličius, tvorac aktualne momčadi Hajduka ujedno i najskuplje ikad - neće otići s trenerom kojeg je stvorio. Jakobušić bez direktora u ovom trenutku ne može, a niti želi zamišljati Hajduk. Zato kad pred vas sjedne sportski direktor, spreman usred krize u klubu odgovoriti na sva pitanja, jasno je tko ga šalje i jasna je poruka da klub želi iskomunicirati sve što se proteklih dana lamentira. A možda i ponešto više, jer prelila se čaša nakon dramatične 97. minute u Šibeniku, to je bila kulminacija svega što događalo ove sezone, a dovelo je momčad Hajduka do neprepoznatljivosti umjesto u borbu za trofeje i skupinu Konferencijske lige. Dakle, ima li Hajduk uopće trenera, je li Mislav Karoglan stvarno dugoročno rješenje i je li to iskomunicirano s njim, što se događa s igračima i zašto je otišao Valdas?

-. Valdasu još jednom hvala, ostavio je trag, napravio je jako dobre stvari prošle sezone, ostvario ciljeve koje smo imali, osvojio Kup i do zadnjeg kola borio se za naslov. Želim pojasniti raskid jer on je doveden na moj prijedlog u klub i na moj prijedlog smo i raskinuli. To je bila najteža odluka za mene, dugogodišnji smo suradnici. Možda bi bilo lakše ostaviti trenera i skrivati se iza njega, ali Hajduk je na prvom mjestu kao i ciljevi kluba. Zato sam ja odmah u Šibeniku ponudio predsjedniku mandat na raspolaganje, rekao sam da to u sportskom smislu ne ide u dobrom smjeru. Predsjednik je kazao da ne vidi gdje je moja krivnja, a dok on mene želi u klubu, dok imam podršku, ostat ću, ja volim Hajduk, volim ove ljude i grad i želim ovdje raditi. Kad sam, došao zatekao sam Hajduk u puno težem stanju nego danas. No ovo je nova sezona, a napredak ne vidimo. Ja sam na svakom treningu i nema više te energije.

No, ključni razlog otkaza Valdasu nije bilo manjak energije o tome se ionako trebalo ranije misliti...

- Nismo razmišljali o nekim ključnim stvarima na isti način, preciznije, nismo se slagali oko strategije kad su u pitanju mladi igrači, a zna se strategija, mi ih moramo promovirati. I to nema veze s tim što nismo prodavali puno, nem,a veze s transferima u ovom trenutku. Mi želimo vidjeti Pukstasa, Krolu, Ćubelića. Naravno, postoji plan koji moramo zadovoljiti i cifra koja je zadana za prijelazni rok, ali ja o tome je mogu sad govoriti u brojkama niti mogu takve stvari otkrivati. Postoje i gabariti koliko možemo potrošiti.

Što je s Biukom, on bi trebao biti brend kluba, igrač oko kojeg se vrti sve, ali daleko je od toga, daleko i od prave ponude. Jeste li zadovoljni kako on napreduje i koji je plan s njim?

Karoglan sigurno trener do SP-a u Kataru

Trebalo mu je samopouzdanja nakon prošle sezone, da osjeti više vjere, ali ja vidim napredak i mislim da će mu Karoglan jako puno pomoći jer ga odlično poznaje i zna sve njegove nedostatke. Da, izlog je i mlada reprezentacija, a vi pitajte Stipu Pletikosu koji je direktor svih selekcija zašto Biuk tako malo igra, to je odlično pitanje i mene odgovor zanima, Pletikosa vam je često i u Splitu..., poslao je poruku prema HNS-u, a potom i službeno potvrdio plan za Karoglana: novi trener ostat će sigurno do zimske stanke i početka SP-a u Kataru, dakle ima devet sigurnih utakmica, objavio je direktor.

- Imam puno povjerenje u njega, četiri godine je ovdje i najveći je talent. Mi od Tudora nismo izbacili svog trenera, a ja stvarno mislim da je u ovom trenutku on idealna osoba za Hajduk, zna igrače i svaki karakter u svlačionici. Vjerujemo mu, legitiman je kandidat da ostane i nakon zime.

Nije stigao decidiran odgovor o tome koji su mu ciljevi, ali poruka iz kluba je ista: Hajduk se uvijek mora boriti za naslov, a drugo je pitanje hoće li ga i osvojiti.

Nikoličius, nadalje, ističe da Hajduk nije u krizi, biti drugi za Hajduk ne znači kataklizmu. Jesu li onda ciljevi nerealni, jer bez obzira što Hajduk mora prodavati euforiju, je li realnost drugo mjesto, a naslov bi bio - senzacija?

- Ovo nije kriza, ali želimo više. Ja sam uvjeren da ova momčad ima igrače koji se mogu boriti za naslov.

Ponovio je Nikoličius taj stav barem desetak puta tijekom razgovora, a posebno je želio podvući da je razočaran poluinformacijama koje kruže oko kluba. Otvoreno smo pitali je li bilo tučnjave u svlačionici, je li Nikola Kalinić remetilački faktor ili je nekom u interesu da takve stvari pušta, što se zaista događa i jesu li Valdasa maknuli igrači?

- To odmah treba zaustaviti, ja sad odlučno ovdje tražim da se stane jer to su laži, a igrači imaju probleme. Nije bilo fizičkog kontakta među igračima, a glasine su izazvale neugodnosti, prijeti se igračima i njihovim obiteljima. Ništa od toga se nije dogodilo, a oni trpe jako ružne stvari. Dosta s tim, odmah.

Kako je Nikoličius doživio zvižduke nakon Istre, jer prvi put ove sezone dogodila se takva reakcija, a znamo da je predsjednik Jakobušić pred početak sezone kazao da su zadovoljni ljudi na stadionu njegov osobni cilj u Hajduku.

- Ako nam zvižde, to je dobro, znači da je ljudima stalo i da vide da Hajduk može bolje - odgovorio je direktor.

Govoreći o igračima Hajduka na posudbi koji se ističu igrama poput Teklića u Varaždinu, Nikoličius je kazao:

- Ne znam zašto je to odmah loše, meni je drago da Teklić igra dobro, no ovo je njegova prva prava sezona u HNL-u, a ima 23 godine. Mi imamo klince koji imaju 18 godina i mogu pet takvih godina dati za Hajduk. Dolček nam je zabio u Šibeniku, ali gdje je on bio, je li dosad igrao dobro?

Od pojedinih igrača očekuje se više, kazao je Nikoličius, ali nije ih želio imenovati. Potvrdio je i kako Eduok, o kojem nitko već dugo ništa ne izvještava još uvijek trenira s prvom ekipom, ali je upitno je li on i dalje kalibar za Hajduk. S druge strane, nahvalio je igrače poput Sahitija koji je jedan od onih koji se silno trude i sigurno će za njim biti potražnje na tržištu.