Goran Tomić nakon Slavena: Nije to bio naš dan, ali važni su bodovi

U osmom kolu Prve HNL Rijeka je na domaćem terenu svladala Slaven Belupo 2:1. Oba gola za kvarnersku momčad postigao je Josip Drmić (78., 85.), a strijelac za goste bio je Nedim Hadžić (64.).

Riječanima je ovo treća uzastopna prvenstvena pobjeda, kojom su zadržali priključak s vrhom.

– Izrazito teška utakmica, u prvom poluvremenu kao da nismo ni igrali, bili smo užasni. Kao da nam stanka nije dobro došla, ispali smo iz ritma, nismo dobili nijedan duel. U nastavku smo se “probudili”, promjene su nam donijele dodatnu energiju. Drago mi je da smo pobijedili iako nismo imali svoj dan – rekao je trener Rijeke Goran Tomić, a njegov kolega Zoran Zekić istaknuo:

– U prvom poluvremenu imali smo četiri vrlo dobre prilike. U drugom je do izražaja došao Rijekin veći izbor igrača. Dobro su nas pritisnuli, no primili smo naivno dva gola iz prekida. Nije utješno, ali i to je korak naprijed za nas jer smo igrali hrabrije i prodornije.