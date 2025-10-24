Garcia posebno pohvalio igrača koji se vratio u život: 'Radi odličan posao'

Nogometaši Hajduka pobijedili su Goricu na gostovanju u prvoj utakmici 11. kola HNL-a. Strijelci za Bijele bili su Zvonimir Šarlija u četvrtoj minuti, Michele Šego iz jedanaesterca u 53. minuti i Niko Sigur u 67., utješni pogodak za domaću momčad zabio je bivši Hajdukovac Filip Čuić u 76. minuti.

Bijeli su tako stigli do nove pobjede bez svog najboljeg igrača Marka Livaje, a vrlo zadovoljan utakmicom mogao je biti trener Gonzalo Garcia:

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, ušli smo s pobjedničkim gardom. Dobar presing smo radili, postigli smo brz pogodak. Najbitniji je rezultat, ali važno je i vidjeti da momčad igra ovako - rekao je u uvodu pa nastavio:

- Šego kao devetka? Radi odličan posao, brz je, čuva lopte, vrši presing… Radi baš sve što želim od njega. Suspenzija Pukštasa? Prvo imamo Cibaliju, a tek onda Slaven Belupo. Imamo puno igrača na raspolaganju, to je najvažnije. Pukštas radi odličan posao, puno je napredovao i odlično radi. Sretan sam zbog njega . kazao je španjolski stručnjak.

Jedno pitanje ticalo se i euforije koja se uvijek pojavljuje kada Hajduk igra dobro:

VEZANI ČLANCI:

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.

Za kraj se osvrnuo i na utrku za naslov prvaka s Dinamom u kojoj Bijeli trenutačno vode za tri boda, ali su odigrali utakmicu više:

- To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o tome, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.