Francuski prvoligaši stigli u Hrvatsku po pojačanja: Dva su im igrača jako zanimljiva

Za mjesto u loži stadiona u Gorici bilo je barem triput više upita negoli je klub mogao osigurati sjedalica.

Sraz Gorice i Hajduka uživo su došli pogledati i Stipe Pletikosa, Igor Bišćan, Mihael Mikić... A brojna je bila i Hajdukova delegacija predvođena predsjednikom Lukšom Jakobušićem.

Bio je to derbi u kojem je Hajduk trebao definitivno dokazati da će stvari pod novim trenerom ipak krenuti nabolje. Pitanje je koliko je Paolo Tramezzani zadovoljan remijem (1:1).

– Zadovoljan sam time kako smo držali loptu. Utakmica je bila otvorena. Izgledalo je da možemo zabiti mi, ali i oni. Ovo je bio dobar test protiv momčadi koja ima 15 bodova više od nas. Ovaj rezultat je pozitivan – kazao je Tramezzani, koji je i prije utakmice bez razmišljanja status favorita prebacio na Goricu.

Počelo je dobro za domaćine, u 6. minuti Mujakić je postigao autogol, a Hajduk je postigao pogodak u 46. minuti kada se činilo da je potpuno bezopasan. Ubacio je Marko Livaja s desne strane, centaršut je bio precizan, a obrana Gorice krivo postavljena. Na drugoj vratnici loptu je dočekao Atanasov i pospremio za konačan omjer.

Lovrićeva vratnica

Čekali su domaćini neki potez ‘iz šešira’ Kristijana Lovrića, no on je ovaj put izostao. Iako, Lovrić je u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetio Lovri Kaliniću. Jednom je odlično reagirao Kalinić kod kojeg je očito da se diže u formi u svakoj utakmici, a u drugoj situaciji lopta je okrznula vratnicu.

– Hajduk je dosta napredovao. Dosta su bolji i vidi se razlika u kvaliteti i igri – istaknuo je Lovrić, a na konstataciju da ovaj put nije zabio, kazao je:

– Jedan jedini na svijetu, Messi, može zabiti u svakom trenutku i iz svake pozicije. Ne bih rekao da me to poljuljalo, to je nogomet.

Siniša Oreščanin, trener domaćina, istaknuo je:

– Jako dobro smo radili stvari koje treniramo i stvarno mi je bio užitak na klupi prvih 45 minuta. Ostaje žal jer je visio drugi gol kojim bismo vjerojatno prelomili utakmicu i osvojili tri boda. Realnije je bilo da mi zabijemo drugi gol nego da oni izjednače.

A u ovom kolu hrvatske prvoligaške stadione obilaze i francuski skauti. Nisu htjeli previše otkriti, no gledali su sraz Gorice i Hajduka, odnosno Istre i Lokomotive. Jučer su pak bili u Varaždinu gdje su gledali Dinamo. Svidio im se Dario Špikić iz Gorice i Josip Šutalo iz Istre.

– Igrači koji imaju potencijal i zaslužuju da ih se prati – glasila je opća ocjena.

A Špikić kao da je znao da je na oku francuskih prvoligaša. Protiv Hajduka odigrao je zapaženu utakmicu. Bio je rastrčan i motiviran. Šteta što ovakvu utakmicu nije okrunio pogotkom. Opet se u momčadi Gorice istaknuo i vratar Ivan Banić. Dapače, sjajnom intervencijom u drugom dijelu svojoj je momčadi osigurao remi i pokazao da je dostojna zamjena za Kahlinu koji je nedavno otišao u Ludogorec, kod bivšeg trenera Gorice Valdasa Dambrauskasa.

Već u utorak novi dvoboj

A već utorak slijedi novi dvoboj Gorice i Hajduka, ovaj put u četvrtfinalu Kupa.

– To je jako bitna utakmica za obje momčadi, jer želimo nastaviti borbu za trofej. Trebamo se fizički oporaviti i u što boljem stanju dočekati susret u utorak. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe za prolaz u polufinale – istaknuo je trener Hajduka Tramezzani.•