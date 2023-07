FOTO Znaju li Armenci protiv koga igraju? Pogledajte koji su grb stavili Renduliću

Krunoslav Rendulić je na klupi Zrinjski Mostara koji igra prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka u Armeniji protiv Uratua. Tijekom televizijskog prijenosa, kada je kamera bila na bivšem treneru Istre, Gorice i Šibenika, uz njegovo je ime, umjesto grba Zrinjskog prikazan grb Crvene zvezde.

Bivši hrvatski nogometaš i trener prošle je godine preuzeo klupu Zrinjskog i poveo ih do osme titule prvaka BiH i prvog duplog naslova pobjedom u Kupu protiv Veleža.

Tijekom svoje igračke karijere Rendulić je igrao u Hrvatskoj i Sloveniji. S 368 nastupa u HNL-u jedan je od pet igrača s najviše nastupa najvišoj razini hrvatskog nogometa. Igračku karijeru završio je 2014. godine. U sezoni 2000./2001. osvojio je naslov prvaka Hrvatske s Hajdukom, a u sezoni 2005./2006. osvojio je Hrvatski kup s Rijekom.

Po prekidu igračke, započeo je trenersku karijeru. Započeo je u Fooladu kao pomoćni trener Dragana Skočića. Zatim je 2017. radio na istoj poziciji u Katarskom Al-Arabiju pod trenerom Lukom Bonačićem.

U Hrvatsku se vratio u listopadu 2018. kada je postao trener Istre 1961 i tamo ostao do 2019. godine kada je otišao u Šibenik s kojim je proveo iduće dvije godine. Doveo ih je do plasmana u prvu ligu. Nakon toga je otišao u Goricu, no otpušten je u drugoj polovini sezone zbog slabih rezultata. Zrinjski s kojim sada igra prvo pretkolo Lige prvaka preuzeo je u studenom 2022. godine.

