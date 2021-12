FOTO Voli mlađe dečke: U njenom zagrljaju (32) mu je karijera procvjetala, a prije je ljubila slavnog golmana

Njemački tenisač Alexander Zverev ranije se nalazio pod teškim optužbama za obiteljsko nasilje, naime njegova bivša djevojka Olja Šaripova optužila ga je prije nekoliko mjeseci za fizičko zlostavljanje. Tvrdila je da ju je udarao glavom o zid i da ju je gušio jastukom prije nego li je pobjegla. No, naturalizirani Nijemac je odmah to sve negirao, tvrdio da ona to izmišlja, a njegova nova djevojka nije imala niti jednu primjedbu na njega.

Radi se o atraktivnoj Njemici Sophiji Tomalli, a ona kaže da se nikada nije niti posvađala sa svojim dečkom.

Sophia ima 32 godine, dakle osam više nego li Zverev, a ranije je bila s nekadašnjim golmanom Liverpoola Lorisom Kariusom (28).

- Ne, nikada se nismo nas dvoje posvađali. Između nas ne postoji ni najmanji konflikt - rekla je Sophia za RTL, a isto tvrdi i njen dečko.

- Ide nam jako dobro. Provodimo se, uživamo dok smo zajedno - poručio je Zverev.

S obzirom kako je igrao protekli period, čini se da Zverevu zaista odgovara veza s atraktivnom Njemicom. Na završnom je Mastersu pobijedio Novaka Đokovića u polufinalu, a u finalu Rusa Daniila Medvedeva.