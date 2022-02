FOTO Nitko ne može vjerovati da su ovo dobivali za jelo danima: 'Plačem svaki dan'

Ruska sportašica Valeria Vasnetsova objavila je fotografiju sa Zimskih olimpijskih igara na Instagramu. Tvrdi kako je ovaj isti obrok dobila već pet dana za redom i to za doručak, ručak i večeru.

Biatlonka je objavila fotografiju na kojoj se vidi nekioliko krumpiran malo umaka, nešto (vjerojatno) ribe, tjestenine i kosti na kojima se nazire meso.

"Boli me trbuh, jako sam blijeda i imam velike podočnjake. Gotova sam. Svaki dan plačem, tako sam umorna", napisala je Ruskinja uz fotografiju.

Associated Press kaže da je ova žalba uspjela te da sada dobivaju raznovrsniju hranu.

Russian athlete Valeria Vasnetsova posted this photo on Instagram.



She says that the same meal has been served at the Winter Olympics in Beijing for "breakfast, lunch, and dinner for five days already." pic.twitter.com/AspgWEqutb