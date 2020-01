Fiorentina s igračem manje izbacila Atalantu iz Kupa

Nogometaši Fiorentine izborili su plasman u četvrtfinale Kupa nakon što su u susretu osmine finala u Firenzi pred 13.000 gledatelja pobijedili Atalantu sa 2:1.

Fiorentina je izborila pobjedu postigavši pobjednički pogodak s igračem manje.

Viole su povele u 11. minuti golom Patricka Cutronea nakon sjajne povratne lopte Dalberta Henriquea. Bio je to premijerni pogodak Cutronea u dresu Fiorentine nakon što je početkom siječnja stigao na posudbu iz Wolverhamptona.

Gosti su mogli do izjednačenja u 58. minuti, no Mario Pašalić je promašio sjajnu priliku. Hrvatski nogometaš je izašao sam ispred Pietra Terracciana, no domaći vratar je sjajno reagirao. Samo tri minute kasnije i Robin Gosens je mogao izjednačiti, ali je pogodio vratnicu.

Odličnu igru Atalanta je okrunila golom u 67. minuti, a izjednačio je Josip Iličić. Kada je domaćin u 70. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen German Pezzella činilo se kako će Atalanta do pobjede.

Međutim, Fiorentina je u 84. minuti izvela sjajnu akciju koju je pogotkom okončao Pol Lirola. Posljednju priliku na utakmici imao je gostujući veznjak Ruslan Malinovski koju je pucao s ruba kaznenog prostora, ali pored desne stative.

Pašalić je odigrao cijeli susret za goste, dok Milan Badelj nije nastupio za Fiorentinu koja će u četvrtfinalu igrati protiv Intera.

U srijedu su na rasporedu još dva susreta osmine finala talijanskog Kupa, a sastaju se Milan - SPAL, te Juventus - Udinese. Posljednji dvoboj na rasporedu je u četvrtak kada igraju Parma - Roma.