Filmska priča Hrvata: Rođen u Beogradu, završio Harvard, a u 34. došao do najveće pobjede

Pobijedivši Amerikanca Jacka Socka, nekad osmog tenisača svijeta, sa 4:6, 6:2, 6:2, u prvom kolu glavnog turnira u Delray

Beachu, Matija Pecotić postigao je prvu pobjedu na ATP Touru. I inače nesvakidašnja karijera tog 33-godišnjeg Korčulanina time je dobila novo poglavlje. Pisalo se već o njegovu zanimljivom životnom putu u našim medijima, a sada je njegova životna priča osvanula i na službenoj mrežnoj stranici ATP-a. - Kad se na koncu 2023. budu selektirale najbolje teniske priče, ovaj Pecotićev pothvat na Floridi bit će svakako jedna od najzanimljivijih - ističe se u uvodu.

Matija je rođen 3. srpnja 1989. u Beogradu, a kad je imao tri godine njegovi su preselili na Maltu. Ondje se on i upoznao s tenisom, a nastavio ga je upražnjavati i tijekom studija na Princetonu od 2009. do 2013. godine. Dapače, na sveučilištu je bio istinska sportska zvijezda, imao je učinak od 56 pobjeda i pet poraza, tri puta je proglašavan tenisačem godine na sjeveroistoku SAD-a, a dogurao je i do drugog mjesta na listi američkih sveučilištaraca (NCAA).

- Kad sam počeo nastupati na juniorskim turnirima, nisam razmišljao o tome da se tenisom profesionalno bavim jer na Malti i nema neke teniske tradicije. No, tenis mi je pomogao da upišem studij u SAD, iako ni ondje nisam prvih godina imao prevelikih teniskih ambicija. No, potom sam u četvrtoj godini imao sjajnu sezonu, najbolju u posljednjih 50 godina za Princeton, koji je priznati fakultet, ali nije toliko poznat po sportu i tenisu. Vidio sam da sam uistinu puno napredovao i pomislio sam da mogu biti uspješan i na profesionalnim turnirima. I tako sam 2014., s 24 godine, počeo skupljati bodove na Futuresima. I brzo sam, nakon nepune dvije sezone, došao do 206. mjesta na ATP listi - objašnjava Pecotić.

To je i danas Matijin plasman karijere, pa je logično zapitati što se u međuvremenu događalo. - Neposredno uoči Australian Opena 2016. godine imao sam jednu operaciju koja je trebala biti rutinska. No, dobio sam stafilokoknu infekciju i praktično sam osam mjeseci bio prikovan za krevet. Odjednom sam imao puno slobodnog vremena i odlučio sam se prijaviti za poslovni studij na Harvardu. Bio sam primljen, pa sam od 2017. do 2019. studirao i na Harvardu. No, ponudili su mi da budem i pomoćni trener teniske momčadi, pa sam se ja ponovno vratio omiljenoj igri - priča dalje Pecotić.

I glavni trener te momčadi Andrew Rueb shvatio je da Matija još puno toga može napraviti u tenisu, pa ga je sokolio da se ponovno vrati turnirima. - Svi smo osjetili da njegovoj karijeri nedostaje nekoliko poglavlja. Bio je naš volonterski trener godinu dana i napravio je veliku razliku u našem programu prenoseći iskustvo mlađim igračima. I zato mi je drago da se u Delray Beachu vratio na veliku pozornicu. On ima visoku natjecateljsku inteligenciju i to ga čini odličnim trenerom, ali mislim da još nije sve dao ni kao igrač. Možda mu ulazak u Top 100 neće biti nemoguća misija, iako je teniski svijet strma planina za penjanje - istaknuo je Rueb, dodavši:

- Matija svakako ima veliko srce i spreman je naporno raditi. Ima izvrstan rad nogu i mnoge druge detalje za svjetsku klasu. No, svjestan sam da je povratak uvijek težak. Nakon što je 2019. diplomirao na Harvardu, Pecotić je s diplomom u ruci odlučio dati profesionalnom tenisu još jednu priliku.- Igrao sam tada najbolji tenis u životu.

No, pandemija ga je omela u razvoju. Matija je dobio posao direktora u jednoj tvrtki koja se bavi nekretninama (Wexford Real Estate Investors), koja je pak podružnica investicijske tvrtke Wexford Capital vrijedne četiri milijarde dolara. Ali i dalje je prije posla igrao tenis, a nakon posla trčao. Bio je spreman za novi povratak, a u kvalifikacije Delray Beacha ušao je kao zamjena. A onda je postigao uspjeh karijere...

Matija je sad za mnoge iznenađenje, za neke i senzacija, ali ne i za svoje suigrače iz reprezentacije koji su izbliza svjedočili raskošnom talentu ljevorukog američkog studenta. Često je bio pridruženi član nacionalne vrste u Davisovu kupu, a na United kupu u Australiji početkom ove godine odigrao je i prvi meč za Hrvatsku.