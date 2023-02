Englez odigrao utakmicu života u Ligi prvaka. Nepoznata žena mu nakon toga rekla da je postao otac

Nekadašnji engleski desni branič Danny Simpson puno je obećavao na početku karijere, izdanak je omladinske škole Manchester Uniteda, ali tamo se nije dugo zadržao. Legendarni sir Alex Ferguson dao mu je priliku da s 20 godina zaigra utakmicu Lige prvaka protiv talijanske Rome. Tada 20-godišnji Simpson nije niti slutio kako će mu se život umalo okrenuti potpuno naglavačke pošto mu je nepoznata djevojka došla na kućna vrata.

- Ljudi to ne znaju, ali sada ću vam reći. Igrali smo s Romom u Ligi prvaka. Sljedeći dan netko mi je pozvonio na vrata. 'Halo, aha, tko je… Neću reći ime. Okej, uđi.' Djevojka se pojavila u petom mjesecu trudnoće, rekla mi je da sam otac - ispričao je Danny u podcastu Under the Cosh.

- Zamislite, upravo sam igrao Ligu prvaka, najveća noć u mom životu, remizirali smo 1:1, a ja sam dobio dres Francesca Tottija. Dođem kući, sav oduševljen, a onda mi pola sata kasnije neka djevojka kaže da je trudna.

Na kraju se ispostavilo da to nije bila istina iako je proživljavao vrlo težak period. Otkrio je da mu je velika podrška bio Rio Ferdinand dok je isčekivao rezultate DNK analize. Kasnije je nastupao za Leicester City s kojim je senzacionalno osvojio Premiership.

Simpson sasvim sigurno nije prvi nogometaš kojem se to dogodilo, puno ljudi se želi okoristiti slavom i bogatstvom.