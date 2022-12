Dvostruki europski prvak učinio veliku čast Hrvatu i umirovio njegov dres

Dugogodišnji, sad već bivši, hrvatski košarkaški reprezentativac Kruno Simon (37) doživio je prvog dana prosinca jednu od najvećih počasti u svojoj uspješnoj internacionalnoj karijeri. Naime, na poluvremenu istanbulske utakmice između Andadolu Efesa i Olympiacosa, klub domaćin ukazao mu je veliku čast i podigao njegov dres s brojem 44 pod svog dvorane Sinan Erdem.

A takvu počast u tom klubu doživio je dosad još samo Makedonac Petar Naumoski, košarkaš koji je dvije godine proveo u Splitu a čak šest godina u tadašnjem Efes Pilsenu.

- Znao sam da će klub umiroviti moj dres, no svejedno nisam mogao vjerovati kada sam za to dobio i službenu potvrdu. Ja doista sebe ne mogu staviti na prvo mjesto jer ispred mene su svakako Shane Larkin i Vasilije Micić i njihov dresovi će zasigurno završiti pod krovom ove dvorane. Sada je moj jer sam ja prvi među njima napustio klub, no ta dvojica igrača su nešto posebno - kazao je Simon nedavno u razgovoru za specijalizirani portal Eurohoops.

Svečanost umirovljenja dresa s brojem 44 održana je u poluvremenu kada je posebno priznanje hrvatskom košarkašu, danas igraču Cedevite Junior, uručio predsjednik Anadolu Efesa Tuncay Ozilhan. A uz ponosnog tatu bile su i njegove kćerkice sedmogodišnja Amelie (rođena u Milanu) i troipolgodišnja Sophie (rođena u Instanbulu) te ponosna supruga Nikolina.

Nakon što su izborili, tešku stečenu, šestu ovosezonsku euroligašku pobjedu (82:71 protiv Olympiacosa), košarkaši Efesa istu su na centru proslavili zajedno sa Simonom kojeg su pozvali i na zajedničko fotografiranje. A on je još jednom pozdravljen i od publike koja je, dobrim dijelom, došla i zbog njega da mu se zahvali na pet godina odanosti unutar kojih su i dva uzastopno osvojena naslova prvaka Europe. S obzirom da Kruno svih tih godina igranja za Efes nije imao neku nezaboravnu statistiku to vam samo govori da nisu koševi i asistencije ti koji su ga, i službeno, učinili legendom kluba već i njegove ljudske (i suigračke) vrline.

Sve to zbilo se na 60. rođendan Krunina oca Đure, poznatog zagrebačkog haklera od kojeg je sin naslijedio španerski gen i došao na glas najkreativnijeg hrvatskog košarkaša svog vremena.

Nakon stasavanja u KK Zagreb i upečatljivih epizoda u Unicaji iz Malage, Lokomotiv Kubanju i Olimpiji Milano, Simon se skrasio u Anadolu Efesu s kojim je osvojio dva naslova prvaka Europe (2021. i 2022.) i kojem je pomogao da osvoji i dva naslova prvaka Turske (2019. i 2021.).

Igračku karijeru, koju privodi kraju, Simon je nastavio u HT Premijer ligi gdje je pristupio Cedeviti Junior za koju nije pošteno ni zaigrao jer je slomio kost podlaktice. U klubu s Velesajma njegov povratak na parket očekuju ili 17. prosinca na gostovanju u Šibeniku ili 7. siječnja protiv zagrebačkog rivala Bosca.