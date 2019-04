VIDEO Pogledajte ludo slavlje igrača Dinama: 'Idemo do kraja!'

Mlada momčad Dinama večeras je na stadionu St. Mary svladala Southampton s 3:1 i plasirala se u finale Premier League International Cupa gdje će igrati s Bayernom.

- Odigrali smo još jednu veliku utakmicu, svima pokazali koliko se kvalitetno radi u omladinskoj školi Dinama. Znali smo da smo bolji od Southamptona, to smo svima dokazali i na terenu. Svi pričaju o kvaliteti engleske Premier lige, a mi smo ove sezone pobjeđivali West Ham, Tottenham, Liverpool i Southampton, a nesretno nakon penala ispali od Chelseaja - rekao je trostruki asistent Antonio Marin i dodao:

- Bili smo strašno motivirani, Southampton nas je pobijedio u grupnoj fazi Premier League International Cupa, ali sada smo dokazali kako smo bolja momčad od njih. Bio je užitak igrati na njihovom St. Mary's stadionu, ponosan sam što su se svi mogli još jednom uvjeriti u kvalitetu Dinama. Moje tri asistencije? Drago mi je zbog toga, ali ponosan sam na uspjeh cijele momčadi, to je ipak najvažnije. U finalu igramo protiv Bayerna kojem prepuštamo ulogu favorita na papiru ali neka to dokažu na terenu. Vjerujem u ovu momčad i idemo do kraja - rekao je trostruki asistent Antonio Marin.

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje u svlačionici, a kako je izgledalo pogledajte u videima.

