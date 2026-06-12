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TRAGEDIJA U MEKSIKU

Šok i tuga na SP-u! Navijač se srušio pa preminuo uoči prve utakmice, nisu mu mogli pomoći

X screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.06.2026.
u 08:07

Prema informacijama koje prenose svjetski mediji, starijem muškarcu iznenada je pozlilo u blizini stadiona Azteca. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke na kojima se vidi medicinsko osoblje kako pruža pomoć i pokušava napraviti reanimaciju

Nekoliko trenutaka prije početka svečanosti otvaranja svjetskog prvenstva i utakmice između Meksika i Južnoafričke Republike, ispred legendarnog stadiona Azteca dogodio se tragičan incident u kojem je preminuo njemački državljanin. 

Prema informacijama koje prenose svjetski mediji, starijem muškarcu iznenada je pozlilo u blizini stadiona Azteca. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke na kojima se vidi medicinsko osoblje kako pruža pomoć i pokušava napraviti reanimaciju.

Neslužbeno se navodi da je riječ o 80-godišnjem državljaninu Njemačke koji je doživio srčani zastoj. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, muškarcu nije bilo spasa. 

Nadležne službe zasad nisu objavile službeno priopćenje niti dodatne detalje o okolnostima tragedije. Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon završetka službene istrage oko smrti navijača. 
Ključne riječi
nogomet Meksiko SP 2026.

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