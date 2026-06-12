Šok i tuga na SP-u! Navijač se srušio pa preminuo uoči prve utakmice, nisu mu mogli pomoći

Nekoliko trenutaka prije početka svečanosti otvaranja svjetskog prvenstva i utakmice između Meksika i Južnoafričke Republike, ispred legendarnog stadiona Azteca dogodio se tragičan incident u kojem je preminuo njemački državljanin.

Prema informacijama koje prenose svjetski mediji, starijem muškarcu iznenada je pozlilo u blizini stadiona Azteca. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile snimke na kojima se vidi medicinsko osoblje kako pruža pomoć i pokušava napraviti reanimaciju.

Neslužbeno se navodi da je riječ o 80-godišnjem državljaninu Njemačke koji je doživio srčani zastoj. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, muškarcu nije bilo spasa.

Nadležne službe zasad nisu objavile službeno priopćenje niti dodatne detalje o okolnostima tragedije. Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon završetka službene istrage oko smrti navijača.

🚨 Tragedia en el Estadio Azteca:



Se reporta el sensible fallecimiento de un aficionado alemán a causa de un paro cardíaco. A pesar del esfuerzo de los paramédicos por reanimarlo, lamentablemente no se pudo hacer nada

​pic.twitter.com/KIFulesDTz — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 11, 2026