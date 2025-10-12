Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Nogomet

Dinamo u derbiju za prvo mjesto preokrenuo vodstvo Hajduka

Zagreb: Utakmica kadetkinja ŽNK Dinamo - ŽNK Hajduk
Josip Regovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
12.10.2025.
u 15:29

Dinamo je sada na prvom mjestu i dalje bez poraza, Hajduku prvi poraz u sezoni

Veliki derbi igrao se na igralištu HAŠK-a u Zagrebu, sudarile su se nogometašice Dinama i Hajduka. Splićanke su u Zagreb stigle s maksimalnim učinkom, u prvih šest utakmica imale su šest pobjeda uz gol razliku 28:3, a igračice Dinama bile su druge, s pet pobjeda i jednim remijem (0:0 u Osijeku).

No, plave su u derbiju ženskog nogometa slavile s 3:2. IDinamo je sada na prvom mjestu i dalje bez poraza, Hajduku prvi poraz u sezoni vodstvom iz 15. minute pogotkom Janje Čanjevac, a do odmora Zagrepčanke nisu iskoristile jedanaesterac u 41. minuti, udarac Helene Spajić obranila je to vratarka Hajduka Ana Ristovski.

No, u nastavku su igračice trenera Stefana Rajića kreirale veliki preokret i s tri pogotka stigle do velike pobjede plavih iako su Splićanke u drugoj minuti sudačke nadoknade uspjele smanjiti na 3:2 (Gabriela Prkačin). Pogotke za Dinamo postigle su Aida Hadžić (53. minuta), Zdunić (83.) i ponovno Hadžić (86.)
Dinamo je sada prvi s 19 bodova, i jedina neporažena ekipa lige, Hajduk ostaje drugi s 18 bodova.
Ključne riječi
Hajduk Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još