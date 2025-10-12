Dinamo u derbiju za prvo mjesto preokrenuo vodstvo Hajduka

Veliki derbi igrao se na igralištu HAŠK-a u Zagrebu, sudarile su se nogometašice Dinama i Hajduka. Splićanke su u Zagreb stigle s maksimalnim učinkom, u prvih šest utakmica imale su šest pobjeda uz gol razliku 28:3, a igračice Dinama bile su druge, s pet pobjeda i jednim remijem (0:0 u Osijeku).

No, plave su u derbiju ženskog nogometa slavile s 3:2. IDinamo je sada na prvom mjestu i dalje bez poraza, Hajduku prvi poraz u sezoni vodstvom iz 15. minute pogotkom Janje Čanjevac, a do odmora Zagrepčanke nisu iskoristile jedanaesterac u 41. minuti, udarac Helene Spajić obranila je to vratarka Hajduka Ana Ristovski.

No, u nastavku su igračice trenera Stefana Rajića kreirale veliki preokret i s tri pogotka stigle do velike pobjede plavih iako su Splićanke u drugoj minuti sudačke nadoknade uspjele smanjiti na 3:2 (Gabriela Prkačin). Pogotke za Dinamo postigle su Aida Hadžić (53. minuta), Zdunić (83.) i ponovno Hadžić (86.)

Dinamo je sada prvi s 19 bodova, i jedina neporažena ekipa lige, Hajduk ostaje drugi s 18 bodova.