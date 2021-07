Dinamo s novim sponzorom igra pred gledateljima: Nema ulaznice bez covid potvrde

Dinamo ima novog glavnog sponzora, od sada će na prsima plavih umjesto Lana grupe biti PSK. Prva sportska kladionica i dosad je bila sponzor Dinama, reklamirala se na leđima plavih, a sada se njezin logo seli na prsa. I to na novoj garnituri dresova koja će biti predstavljena u ponedjeljak.

Dinamo i PSK potpisali su jučer u loži Maksimir ugovor o suradnji na tri godine, a riječ je o višemilijunskom ugovoru. PSK u sklopu grupe Fortuna čiji je član već sponzorira klubove u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj..., a sada je postao glavni sponzor Dinama.

Gledatelji će nove dresove s novim sponzorom moći vidjeti već u srijedu kada plavi od 19 sati igraju prvu ovosezonsku službenu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka protiv islandskog Valura.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 01.07.2021., Zagreb - GNK Dinamo potpisao je ugovor s novim glavnim sponzorom Prvom sportskom kladionicom. Trener Dinama Damir Krznar, clan Uprave Hattrick-PSK Francesco Postiglione, Arijan Ademi i predsjednica Uprave Dinama Vlatka Peras. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Naime, nakon što je jučer održan još jedan sastanak vodstva Dinama i Nacionalnog stožera civilne zaštite odlučeno je da će na tu utakmicu u Maksimiru moći i gledatelji. Ono što se dosad zna – kapacitet neće biti ograničen. Doduše, ograničen je jer istočna tribina od potresa u Zagrebu nije upotrebljiva, a neće se otvarati ni južna, sanirana tribina jer zanimanje za tu utakmicu neće biti tako veliko. Ulaznicu će moći kupiti svi koji imaju COVID putovnicu, pri kupnji će je morati predočiti, a onda će se na ulazu u stadion kontrolirati ta putovnica i osobni podaci.

Do tada bi trebao biti saniran i maksimirski travnjak koji je ponovno napala nekakva ‘boleština’ i sada ne izgleda dobro, do kraja su ošišali travu, ali u Maksimiru nas uvjeravaju da će do utakmice s Valurom sve biti kako treba.

Detalje o tome tko će i kako moći kupiti ulaznicu Dinamo je obznanio danas na službenoj stranici:

"Sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. lipnja 2021. godine, sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja.

IZNIMNO se, prema članku 5. iste Odluke, sportska natjecanja mogu održati uz prisustvo više od 100 gledatelja jedino uz uvjet da svaka osoba prisutna na stadionu (svaki gledatelj, tehničko i organizacijsko osoblje) posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 01.07.2021., Zagreb - GNK Dinamo potpisao je ugovor s novim glavnim sponzorom Prvom sportskom kladionicom. Clanica uprave Dinama Amra Peternel, clan Uprave Hattrick-PSK Francesco Postiglione Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Kako bi klub omogućio da igrači Dinama na svom novom europskom putu imaju podršku navijača na stadionu, GNK Dinamo donio je odluku da će na utakmici 1. pretkola Lige prvaka Dinamo - Valur, 7. srpnja s početkom u 19 sati na stadionu Maksimir, omogućiti dolazak navijačima na stadion uz poštivanje svih navedenih mjera i uvjeta, što znači uz obavezno posjedovanje EU digitalne COVID potvrde.

EU digitalnu COVID potvrdu svaki navijač obavezan je predočiti prilikom kupovine ulaznice jer je to uvjet za kupovinu, dok je istu potvrdu obavezno imati (u tiskanom ili digitalnom obliku) prilikom ulaska na stadion Maksimir te za vrijeme utakmice zbog mogućeg nadzora nadležnih institucija. Procedura se odnosi na svaku pojedinačnu utakmicu GNK Dinamo.

Cijene ulaznica za utakmicu Dinamo - Valur

Tribina sjever dolje 80kn

Tribina sjever gore 80kn

Tribina zapad gore 100kn

Tribina zapad dolje 120kn

VAŽNO! Jedna osoba može kupiti najviše pet ulaznica uz predočenje EU digitalne COVID potvrde za svaku pojedinačnu osobu za koju kupuje ulaznicu. Podaci na ulaznici i podaci na EU digitalnoj COVID potvrdi moraju biti istovjetni.

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica, za dijete rodni list ili putovnica) i EU digitalne COVID potvrde, a sve su ulaznice personalizirane i glase na ime i prezime. Napominjemo da GNK Dinamo neće prodavati ulaznice osobama kojima kupovinu priječi Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Za kupovinu ulaznice osoba treba sa sobom imati:

- važeći osobni dokument

- EU digitalnu COVID potvrdu

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 01.07.2021., Zagreb - GNK Dinamo potpisao je ugovor s novim glavnim sponzorom Prvom sportskom kladionicom. Clanica uprave Dinama Amra Peternel Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Radno vrijeme Ticket pointa (stadion Maksimir)

Utorak 6.7. od 9:00 do 21:00h

Srijeda 7.7. od 9:00 do 19:45h

Zbog specifičnosti uvjeta prodaje, ulaznice nisu dostupne u online prodaji.

Zbog epidemioloških ograničenja i stanja pandemije neće biti prodaje godišnjih ulaznica u sezoni 2021/22.", poručili su iz Maksimirske 128.