Dinamova zvijezda: 'Olmo je bio sjajan, navijat ću za Gavru, on je navijao za nas!'

Zbog reprezentacije se Dinamova prva momčad s priprema vratila dan ranije, željeli su svi gledati okršaj Hrvatske sa Španjolskom na Europskom prvenstvu. I imali su što vidjeti, ludu utakmicu s puno preokreta. Nažalost, završena je 3:5 porazom naše reprezentacije u produžetku.

No, mogli su plavi na svoj slobodni dan vidjeti i svoje suigrače na djelu, a po mišljenju mnogih ponedjeljak na Euru protekao je u znaku dinamovaca.

Za Hrvatsku su u početnoj postavi bili Livaković i Petković, Livi je opet bio dobar, obranio je puno toga, ali i pet puta morao po loptu u svoju mrežu, no pri tim je pogocima bio nemoćan. Petković je igrao u prvih 45 minuta, a naš najbolji igrač u tom dramatičnom susretu, Mislav Oršić, ušao je u igru u 67. minuti. U tih 25 minuta do isteka 90 minuta i sudačke nadoknade igrao je sjajno, spretno se prvo snašao u 87. minuti i uspio u gužvi ugurati loptu u suparnička vrata, smanjio je naš zaostatak na 2:3, a u sudačkoj nadoknadi sjajno je sve odigrao na lijevom krilu, precizno pronašao Pašalića koji je glavom pogodio za produžetak. Oršić je još jednom jako dobro šutirao, u svom je stilu opalio sa 16 metara, no lopta je otišla malo preko vrata, uz dodir prečke. Imao je Oršić još sjajnih akcija, prodirao je, asistirao i doista je šteta što i prije nije dobio priliku, a vrijeme u igri maestralno je iskoristio.

Išli smo na sve ili ništa

– Kad sam ulazio bio sam baš jako motiviran, gubili smo s 1:3 i bilo je jasno da moramo ići na sve ili ništa i na kraju nam je to gotovo uspjelo – kazao je nakon povratka u Hrvatsku Mislav Oršić i nakon gotovo probdjevene noći ocijenio ono što je Hrvatska napravila na Euru:

– Svi smo nakon što smo prošli skupinu očekivali više, dignuli smo se, dobili na samopouzdanju. I vjerujem da bismo napravili još dobrih stvari da smo uspjeli izbaciti Španjolce. Sad se okrećemo kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Oršić je igrao protiv bivšeg suigrača Danija Olma, obojica su bili odlični.

– Malo mi je bilo neobično što je na drugoj strani, ali i on je igrao odlično i na kraju i slavio. Sjajan je, igra u velikim momčadima, Leipzigu i Španjolskoj. Sad moramo pričekati priliku da mu uzvratimo.

U završnici je ušao još jedan igrač Dinama, no u maloj minutaži Luka Ivanušec nije se mogao pokazati u pravom izdanju.

No, nije to u ponedjeljak bilo sve od dinamovaca. To što je Oršić vratio Hrvatsku u život, na drugoj je strani poništio bivši igrač Dinama Dani Olmo, ali njega i dalje smatramo dinamovcem iako je sada igrač RB Leipziga. S dvije sjajne asistencije u produžecima omogućio je Španjolskoj pobjedu, bio je i sam blizu pogotku kada je nakon solo akcije pogodio vratnicu Livakovićeva gola.

No, ni tu ne staje priča o plavima. Slično onome što je Olmo napravio za Španjolsku, za Švicarsku je napravio Mario Gavranović u susretu sa svjetskim prvacima Francuzima. Švicarska je povela s 1:0 i potom nije iskoristila jedanaesterac, a zatim su Francuzi preokrenuli rezultat i poveli s 3:1. U 81. minuti Seferović je postigao i drugi pogodak za Švicarsku, a Dinamov napadač Mario Gavranović, koji je ušao u 83. minuti, u 90. je krasno zabio. Oslobodio se svog čuvara i sa 16 metara pogodio u sami kut za 3:3 i produžetke. U dodatnih 30 minuta pogodaka nije bilo pa je pobjednik odlučivan jedanaestercima. I u tome je Gavranović pokazao hrabrost, prvi je pucao – neobranjivo. Nastavili su svi zabijati do zadnje serije kada Mbappé nije zabio za Francusku i Gavranović je sa Švicarskom u četvrtfinalu gdje će igrati baš protiv Španjolske.

– U sudaru Gavranovića i Olma navijat ću za Gavru, moram mu vratiti to što je on navijao za nas – kaže Oršić.

Dolazim na Dinamo – Valur

U Dinamu se pripremaju za islandski Valur u 1. pretkolu Lige prvaka. Za taj susret trener Damir Krznar sigurno neće računati na hrvatske reprezentativce, dečki su zaslužili odmor. No, sad mu se vraćaju reprezentativci Makedonije Arijan Ademi i Stefan Ristovski, a očito će na Gavranovića morati malo dulje čekati iako je Gavro prije Eura najavio a neće na odmor, da će, nakon što Švicarska završi svoj put, samo na jedan dan otići do obitelji i odmah se priključiti Dinamu, baš pravi dinamovac.

Dinamo ima dobar ždrijeb u 1. pretkolu i želja je Krznara i suradnika da već u prvom susretu 7. srpnja postignu dobar rezultat koji će jamčiti miran uzvrat, da na daleki put ne moraju voditi reprezentativce.

– Čuo sam se s trenerom Krznarom, priključit ću se 7. srpnja, održat ćemo trening, a onda navijati za Dinamo protiv Valura – zaključio je Oršić.