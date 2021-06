Raskinuo ugovor s Dinamom pa se posebno zahvalio Zdravku Mamiću

Dinamo i Izet Hajrović sporazumno su raskinuli suradnju, a Izet će karijeru nastaviti u Grčkoj, u tamošnjem Arisu.

Donedavni je maksimirski vezist u Dinamo stigao u siječnju 2018. godine, a u plavom dresu osvojio je četiri naslova prvaka Hrvatske, dva trofeja pobjednika Hrvatskog kupa i jedan superkup. Odigrao je 87 službenih utakmica, a pritom je postigao 14 golova. Igrao je u Ligi prvaka i Europa ligi s Dinamom, a izdvojit ćemo fantastičnu sezonu 2018/19. kada je sa svojim suigračima izborio povijesno proljeće u Europi.

Nekoliko sati nakon što su ovu vijest potvrdili iz Maksimira, na Instagramu se javio i sam Hajrović uz posebne zahvale.

Objavu s fotografijom pehara prvaka Hrvatske prenosimo u cijelosti:

"Nakon 3,5 godine došao je trenutak da se oprostim od Dinama i Zagreba. Kada sam dolazio u Maksimir, znao sam da je Dinamo jak i moćan, tek sada kada odlazim znam koliko je VELIK!



U plavom dresu sam proveo lijepe trenutke, branio ga i ginuo za njega u svakoj sekundi. Nekada je bilo bolje, nekada manje bolje, ali uvijek istim žarom i bez kalkulacija. Jer drugačije ne znam.



Veliko HVALA Zdravku Mamiću i svima koji ste bili dio mog nogometnog puta u ove tri i pol godine. Od suigrača i trenera do navijača. Puno sam naučio od vas svih, stekao u vama prijatelje do kraja života a vi u meni navijača Dinama i Zagrepčanina do kraja života.



Vaš Hajro💙👍"